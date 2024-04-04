Новости Эстонии
04.04.2024, 17:50

Новая правящая коалиция Таллинна инициировала вотум недоверия нынешнему заместителю председателя городского собрания

 
Марек Юргенсон - член Центристской партии
Марек Юргенсон - член Центристской партии
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Депутаты городского собрания Таллинна инициировали вотум недоверия депутату Мареку Юргенсону (Центристская партия).

Вотум недоверия инициировали члены фракций Партии реформ, Isamaa, Eesti 200 и Социал-демократической партии в Таллиннском городском собрании.

„В связи сраспадом нынешней коалиции необходимо обеспечить бесперебойную и эффективную работу городского собрания. Поэтому нижеподписавшиеся не считают возможным продолжение работы Марека Юргенсона в качестве заместителя председателя Таллиннского городского собрания“, - сказал председатель фракции социал-демократов Евгений Оссиновский, вручая вотум недоверия.

Вотум недоверия рассмотрят на следующем заседании городского собрания.

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