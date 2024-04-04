Новая правящая коалиция Таллинна инициировала вотум недоверия нынешнему заместителю председателя городского собрания
Депутаты городского собрания Таллинна инициировали вотум недоверия депутату Мареку Юргенсону (Центристская партия).
Вотум недоверия инициировали члены фракций Партии реформ, Isamaa, Eesti 200 и Социал-демократической партии в Таллиннском городском собрании.
„В связи сраспадом нынешней коалиции необходимо обеспечить бесперебойную и эффективную работу городского собрания. Поэтому нижеподписавшиеся не считают возможным продолжение работы Марека Юргенсона в качестве заместителя председателя Таллиннского городского собрания“, - сказал председатель фракции социал-демократов Евгений Оссиновский, вручая вотум недоверия.
Вотум недоверия рассмотрят на следующем заседании городского собрания.
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