Новая правящая коалиция Таллинна инициировала вотум недоверия нынешнему заместителю председателя городского собрания

„В связи сраспадом нынешней коалиции необходимо обеспечить бесперебойную и эффективную работу городского собрания. Поэтому нижеподписавшиеся не считают возможным продолжение работы Марека Юргенсона в качестве заместителя председателя Таллиннского городского собрания“, - сказал председатель фракции социал-демократов Евгений Оссиновский, вручая вотум недоверия.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.