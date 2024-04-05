ВИДЕО | Кристина Каллас: методы обучения русскоязычных школ уступают эстонским

В начале этой недели министр образования Кристина Каллас встретилась с родителями и учителями школ в Нарве, чтобы обсудить переход на эстоноязычное образование.

Министр образования заявила после сегодняшней правительственной пресс-конференции, что, хотя в отчете создается впечатление, будто родители категорически против перехода на эстоноязычное образование, на самом деле их больше беспокоит, справится ли их ребенок и учителя.

„Будет ли это позитивно, ведь беспокойство было очень большим. Было много вопросов, и большая часть вопросов, которые мне задали, на самом деле являются вопросами, которые следует задать школе, учителю и местному самоуправлению“, - сказала она.

Каллас сказала, что во время поездки она посетила 11 школ, и хотя общая ситуация в целом хорошая, существуют большие различия в подготовке школ. В качестве примера она привела то, что если в некоторых школах есть учителя по всем предметам, то в другой школе может не хватать трети учителей“.

По словам Каллас, тех, кто против перехода на эстоноязычное образование, невозможно убедить только лишь словами, но их оценки начнут меняться, когда этот процесс действительно начнется.

„Сложность этого перехода заключается в том, что осознание успеха и правильности этой реформы придет только через три-четыре года. Первые годы — это очень большие усилия, очень большие перемены, но невозможно сразу увидеть результат, что иногда и вызывает этот мотивационный кризис“.