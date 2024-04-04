ВИДЕО | Кая Каллас: зонтик НАТО гарантирует, что сюда не полетят бомбы

Каллас заявила, что, глядя на географическую карту, очевидно, что оккупация Эстонии будет намного проще, чем оккупация Украины. „Зонтик НАТО гарантирует нам, что сюда не полетят бомбы“, - сказал она.

По словам Каллас, основным посланием союзникам по НАТО является необходимость увеличение расходов на оборону до двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Она отметила, что пока не все союзники выполняют это соглашение, поскольку не видят в этом необходимости.

Каллас заявила, что новый генеральный секретарь НАТО должен быть выходцем из восточноевропейской страны, которая достигает цели по расходам на оборону в два процента ВВП. Эстония поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, чья страна не достигает этой цели. „В Европе идет конвенциональная война, и расходы стран-членов НАТО должны соответствовать поставленной задаче“, - сказала Каллас. Она сообщила, что Эстония обратила внимание на оборонные расходы Нидерландов и получила ответы, что над географическим балансом работают. Премьер-министр отметила, что если большинство стран-членов откажутся от поддержки Рютте и поддержат президента Румынии Клауса Йоханниса, то Эстония тоже готова поддержать Йоханниса.

По словам Каллас, в Эстонии уже находятся американские, британские и французские солдаты, прибытие остальных уже согласовано. Она добавила, что в НАТО есть государства-члены, которые не понимают, что если Украина падет, Россия двинется вперед и попытается также проверить границы НАТО на прочность. „На Мадридском саммите мы перешли от позиции сдерживания к оборонительной позиции. Это означает, что мы готовы вместе с нашими союзниками защищать Эстонию с первой минуты“, - сказала Каллас.

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