Избыток и нехватка учителей в общеобразовательных школах в разных регионах должны быть сбалансированы
В своем ежегоднике Центр мониторинга развития отмечает, что к 2040 году в Эстонии будет на 13% меньше детей школьного возраста, чем в 2022/2023 учебном году. При этом, согласно демографическому прогнозу Департамента статистики, количество учеников в школах Таллинна и Тарту увеличится, а это значит, что в других регионах Эстонии количество детей школьного возраста сократится более чем на 13%.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в Таллинне и Тарту усугубляется нехватка учителей, а в единицах местного самоуправления за пределами крупных городов учителей становится больше, чем нужно. «Помимо увеличения количества учебных мест для учителей, важно искать решения, как сбалансировать избыток и нехватку учителей в разных регионах. Нам также нужно подумать о том, как в будущем лучше вовлекать учителей, находящихся вне крупных городов», — говорит Данилов.
Центр мониторинга развития в своем ежегоднике отмечает, что одним из вариантов является распределение учителей между школами и более широкое внедрение дистанционного обучения. «В Эстонии есть хорошие примеры того, как учителя сельских школ могут обучать учеников из других сельских регионов по интернету», — говорит Данилов, добавляя, что для этого необходимо сотрудничество между школами и местными самоуправлениями, объединение расписаний, обеспечение необходимыми ИТ-решениями или организация перемещения учителей между несколькими школами. «Важно также учитывать, что дистанционное обучение должно быть увлекательным и интерактивным, а не просто сухой лекцией по интернету», — подчеркнула она.
Для обеспечения нового поколения учителей реорганизация школьной сети неизбежна, однако это не обязательно должно означать закрытие маленьких школ. Центр мониторинга развития рекомендует использовать на редконаселенных территориях мультифункциональные и энергоэффективные общинные дома, в которых можно разместить как небольшую школу, так и другие важные для общины услуги.
В ежегоднике Центра мониторинга развития отмечается, что вопрос о том, могут ли самоуправления в обоснованных случаях держать общую школу и каким образом, еще требует решения. Например, в настоящее время местные самоуправления на основании подушной системы финансирования могут производить расчеты друг с другом, если ребенок, живущий в одном самоуправлении, ходит в школу в другом самоуправлении. В то же время нет решений о том, как самоуправления могут сотрудничать и разделять расходы на постройку общих школ или общинных домов.
В ежегоднике отмечается, что в связи с нехваткой учителей, ситуацией с квалификацией и школьной сетью меняется процесс обучения. Гибридное обучение становится все более востребованным. Например, Эстония уже успешно опробовала однодневное домашнее обучение и дистанционное обучение в гимназии. Еще одна тенденция — это внедрение обучающих приложений на основе искусственного интеллекта, которые уменьшают роль учителя как передатчика знаний и увеличивают его роль как наставника и руководителя обсуждений. «Переход от старой системы к новой должен быть плавным и осуществляться во всех школах. К сожалению, существует риск, что более способные школы, то есть с лучшими образовательными условиями, быстро вырвутся вперед, а многие другие отстанут, усугубив то расслоение образования, которое уже наблюдается в Эстонии», — резюмировала основные риски Данилов.
В ежегоднике Центра мониторинга развития рассматриваются исследованные в 2023 году экономические и социальные тенденции. С ежегодником можно ознакомиться на сайте центра: https://arenguseire.ee/raportid/arenguseire-keskuse-aastaraamat-2023/.
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