Избыток и нехватка учителей в общеобразовательных школах в разных регионах должны быть сбалансированы

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в Таллинне и Тарту усугубляется нехватка учителей, а в единицах местного самоуправления за пределами крупных городов учителей становится больше, чем нужно. «Помимо увеличения количества учебных мест для учителей, важно искать решения, как сбалансировать избыток и нехватку учителей в разных регионах. Нам также нужно подумать о том, как в будущем лучше вовлекать учителей, находящихся вне крупных городов», — говорит Данилов.

Центр мониторинга развития в своем ежегоднике отмечает, что одним из вариантов является распределение учителей между школами и более широкое внедрение дистанционного обучения. «В Эстонии есть хорошие примеры того, как учителя сельских школ могут обучать учеников из других сельских регионов по интернету», — говорит Данилов, добавляя, что для этого необходимо сотрудничество между школами и местными самоуправлениями, объединение расписаний, обеспечение необходимыми ИТ-решениями или организация перемещения учителей между несколькими школами. «Важно также учитывать, что дистанционное обучение должно быть увлекательным и интерактивным, а не просто сухой лекцией по интернету», — подчеркнула она.

Для обеспечения нового поколения учителей реорганизация школьной сети неизбежна, однако это не обязательно должно означать закрытие маленьких школ. Центр мониторинга развития рекомендует использовать на редконаселенных территориях мультифункциональные и энергоэффективные общинные дома, в которых можно разместить как небольшую школу, так и другие важные для общины услуги.