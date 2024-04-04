Теперь родственники станут платить меньше за услуги дома попечения

„Город Таллинн по-прежнему будет покрывать получателю услуги дома попечения стоимость места суммой в 734 евро. Новшеством станет то, что теперь освобождение от обязанности уплачивать долю самофинансирования для его близких составит 780 евро вместо прежних 705 евро“, – сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Согласно Закону о социальном обеспечении, вступившему в силу 1 июля прошлого года, самоуправления покрывают часть расходов по уходу за людьми, нуждающимися в получении услуги общего ухода. При этом самоуправление может установить предельную ставку оплаты этих расходов, которая должна гарантировать то, что получатель имеет возможность выбирать из нескольких домов попечения. Долей самофинансирования выступает пенсия, а если она меньше установленной ставки, недостающую часть покрывает самоуправление.

В понедельник, 1 апреля, Таллиннская городская управа приняла постановление, согласно которому предельная ставка, начиная с которой близкий родственник освобождается от обязанности платить долю самофинансирования, привязана к размеру средней пенсии по старости за второй квартал предыдущего календарного года. Если раньше ставка рассчитывалась как сумма средней пенсии по старости за второй квартал 2022 года, умноженная на коэффициент 1,06, то теперь она будет привязана к среднему размеру пенсии за предыдущие календарные годы.

Так, в 2023 году средний размер пенсии по старости за второй квартал увеличился до 710 евро. К этой сумме добавляется максимальная предельная ставка оплаты расходов, установленная Таллинном, в размере 70 евро. Таким образом, сумма освобождения от обязательств по самофинансированию теперь составляет 780 евро.