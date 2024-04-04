ВИДЕО | Кая Каллас о столичных коалиционных переговорах: местные самоуправления не могут менять конституцию

После пресс-конференции правительства Каллас заявила Delfi, что обсуждение государственных вопросов на уровне местных самоуправлений не является конституционным. „Каждое решение имеет свой уровень. Местные власти не меняют конституцию“.

Каллас рассказала, что как лидер Партии реформ она общается с участниками переговоров и получает обзор ситуации. Будет ли сегодня подписано новое коалиционное соглашение по управлению столицей? „Мы на это надеемся“, — ответила она.

Каллас рассказала, что для нее самое главное в Таллинне – осуществление перехода на эстоноязычное образование. „Чтобы это прошло гладко и без каких-либо проблем. Это кажется главным вопросом. Но мы знаем, что есть и другие темы для обсуждения“.

Подробнее - в видео (на эстонском языке)

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