Потребительский оптимизм в Эстонии сейчас ниже, чем на пике мирового финансового кризиса

„В марте Эстония заняла предпоследнее место в Евросоюзе по общему потребительскому оптимизму, опередив только Грецию. Латвия находится на 15 месте, а Литва – на первом. Оптимизм в Эстонии составил около 50%, что ниже уровня, зафиксированного на пике пандемии Covid-19, и примерно на пятую хуже, чем на пике мирового финансового кризиса“, - отметил Райнер Моппель.

„На оптимизм в Эстонии существенно влияет относительно высокая долговая нагрузка наших потребителей, особенно по сравнению с Латвией и Литвой. Данные Евростата демонстрируют, что долг домохозяйств Эстонии достигает 36,8% ВВП, в Литве и Латвии – 21,8% и 17,7% соответственно. Это означает, что эстонские потребители оказались гораздо чувствительнее к повышению базовых процентных ставок в еврозоне – именно из-за более высокой долговой нагрузки“, - пояснил Моппель.

В то же время в показателях потребительского оптимизма в Эстонии можно увидеть и первые положительные изменения – в марте ожидания эстонских потребителей были на одну пятую лучше, чем в сентябре 2022 года, когда оптимизм достиг критически низкого уровня. Намерения потребителей тратить деньги на крупные покупки в Эстонии стабилизировались, а планы тратить деньги на крупные покупки на 12 месяцев вперед уже достигли среднего многолетнего уровня.

При этом намерения латвийских домохозяйств тратить деньги на крупные покупки уже в марте превысили долгосрочный средний уровень и достигли самого высокого показателя за 23 месяца. А Литва по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС. Это означает, что литовские потребители все чаще тратят деньги на крупные и более дорогие не являющиеся остро необходимыми покупки, что, в свою очередь, усиливает внутренний спрос.