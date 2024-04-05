Потребительский оптимизм в Эстонии сейчас ниже, чем на пике мирового финансового кризиса(1)
Оптимизм эстонских потребителей в отношении будущего находится на более низком уровне, чем на пике пандемии коронавируса. В Евросоюзе потребительский оптимизм слабее только в Греции. В то же время потребительский оптимизм Литвы в марте был самым высоким во всем ЕС, а Литва и Польша оказались единственными странами с положительным уровнем оптимизма. Руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель проанализировал свежие данные, опубликованные Европейской Комиссией.
„В марте Эстония заняла предпоследнее место в Евросоюзе по общему потребительскому оптимизму, опередив только Грецию. Латвия находится на 15 месте, а Литва – на первом. Оптимизм в Эстонии составил около 50%, что ниже уровня, зафиксированного на пике пандемии Covid-19, и примерно на пятую хуже, чем на пике мирового финансового кризиса“, - отметил Райнер Моппель.
„На оптимизм в Эстонии существенно влияет относительно высокая долговая нагрузка наших потребителей, особенно по сравнению с Латвией и Литвой. Данные Евростата демонстрируют, что долг домохозяйств Эстонии достигает 36,8% ВВП, в Литве и Латвии – 21,8% и 17,7% соответственно. Это означает, что эстонские потребители оказались гораздо чувствительнее к повышению базовых процентных ставок в еврозоне – именно из-за более высокой долговой нагрузки“, - пояснил Моппель.
В то же время в показателях потребительского оптимизма в Эстонии можно увидеть и первые положительные изменения – в марте ожидания эстонских потребителей были на одну пятую лучше, чем в сентябре 2022 года, когда оптимизм достиг критически низкого уровня. Намерения потребителей тратить деньги на крупные покупки в Эстонии стабилизировались, а планы тратить деньги на крупные покупки на 12 месяцев вперед уже достигли среднего многолетнего уровня.
При этом намерения латвийских домохозяйств тратить деньги на крупные покупки уже в марте превысили долгосрочный средний уровень и достигли самого высокого показателя за 23 месяца. А Литва по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС. Это означает, что литовские потребители все чаще тратят деньги на крупные и более дорогие не являющиеся остро необходимыми покупки, что, в свою очередь, усиливает внутренний спрос.
Благодаря резкому ускорению розничной торговли годовая инфляция в Литве в марте замедлилась до 0,3%, а средняя зарплата также продолжает расти. Экономисты банка Citadele прогнозируют, что в этом году среднегодовая инфляция в Литве достигнет 1,7%, в Латвии она также может остаться ниже 2%, а в Эстонии окажется в пределах 2–3%.