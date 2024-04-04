Tele2 предостерегает от мошенников: официальный поставщик услуг никогда не сделает подозрительный звонок!

По мнению специалиста по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс, такие звонки обычно являются частью стратегии социального манипулирования. Их цель – напугать потенциальную жертву и заставить действовать в спешке, чтобы некогда было спокойно проанализировать ситуацию или связаться с поставщиком услуг.

„Напоминаем уже в который раз: это звонок мошенников – и его надо быстро прекратить. Нередко позвонившие просят клиента сообщить личные данные или предлагают скачать неизвестное приложение, в котором обычно скрывается вредоносная программа. Tele2 никогда не делает таких звонков и уж тем более не запрашивает у своих клиентов персональные данные по телефону“, – подчеркнула Трийн Палтс.

Что делать, если Вам позвонили мошенники?

Никогда не сообщайте по телефону свою личную информацию, особенно пароли, данные банковского счета и личный код.

Проверьте позвонившего: если он утверждает, что является представителем Вашего оператора, спросите у него о том, что можете знать только Вы и Ваш оператор. После этого сразу прекратите разговор и сообщите о звонке по официальному каналу своему оператору, чтобы проверить подлинность звонка.

Предостерегите от мошенников других! Если Вы столкнулись с мошенничеством, предупредите об этом других: разместите предупреждение в социальных сетях, расскажите своим друзьям и родственникам. Такие действия помогут сократить число жертв злоумышленников.

Запомните: официальные поставщики услуг никогда не предложат Вам предпринимать срочные действия или уж тем более делиться личной информацией по телефону!

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