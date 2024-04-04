Центр русской культуры уже пытались переименовать. Это хотели сделать таллиннские центристы(3)
На коалиционных переговорах партии, пришедшие к власти в Таллинне, договорились сменить название Центр русской культуры на Центр национальных меньшинств. Однако это не первый раз, когда над РКЦ нависла угроза переименования.
23 года назад переименовать Центр русской культуры в Морской культурный центр пытались центристы. Однако Таллиннское горсобрание это решение не поддержало.
В апреле 2001 года Таллиннское горсобрание приняло решение о передаче Русского культурного центра в ведение городской канцелярии, однако не одобрило предложение фракции Центристской партии об изменении названия.
Предложение переименовать РКЦ в Морской культурный центр, по словам члена Центристской фракции Яака Вихманда, исходило тогда из таллиннских традиций. „Так, в частности, культурные центры Сакала и Сальме носят названия улиц, на которых они расположены, поэтому и РКЦ, находящийся на бульваре Мере, мог бы называться Морским культурным центром. К тому же, исходя из устава РКЦ, центр предусмотрен не только для представителей русской культуры“, - утверждал политик в 2001 году.
23 года спустя о том, чтобы заменить слово „Русский“ на слово „Морской“ речи не идет.
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