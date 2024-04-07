В Словакии президентские выборы выиграл Петер Пеллегрини — сторонник премьера Роберта Фицо, выступающего против военной помощи Украине

Его соперник, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, критик нынешнего премьера Роберта Фицо, набрал во втором туре 46,87%.

Пеллегрини напротив называют сторонником Роберта Фицо, который, в свою очередь, выступает против отправки оружия Украине. Выступая в Братиславе после победы, Пеллегрини пообещал сделать все, чтобы гарантировать, что «осталась на стороне мира, а не на стороне войны».

The New York Times отмечает, что в своей предвыборной кампании Пеллегрини скопировал тактику, использованную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на выборах 2022 года. Тогда его партия заявила, что оппозиционный лидер хочет отправить венгерских военных воевать против России в Украине. Пеллегрини же назвал своего соперника Корчока поджигателем войны, который намеревается отправить словацкие войска в Украину.

С проигрышем Корчока, поддерживавшего Украину, как отмечает The New York Times, действующий премьер Словакии Фицо сможет «реализовывать свои планы без вмешательства со стороны президента».

Предыдущий президент Словакии Зузана Чапутова, избранная в 2019 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину обращалась по-русски к российским военнослужащим, призывая их остановить войну, а затем поддерживала Украину.

30 сентября 2023 года в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила партия «Курс — социальная демократия» Роберта Фицо. В ходе предвыборной кампании он обещал, что будет выступать против военной помощи Украине и прекратит поставки оружия. После заявления президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск в Украину, Фицо говорил, что Словакия относится к странам, которые никогда этого не сделают.

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