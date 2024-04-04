ЗАКУЛИСЬЕ | Мэром Таллинна станет Евгений Осиновский. В случае провала он все теряет

Нет, создаваемый в Таллинне новый правящий союз еще не поделил места, но одно не вызывает сомнений. То, что мэром выберут бывшего председателя Социал-демократической партии, нынешнего председателя фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгения Осиновского. Практически все партии, говоря о возможном кандидате на пост мэра, высказывают единодушное мнение, что Осиновский - единственный человек, который не позволит этой компании распасться. Некоторые политики вместо слова „компания“ без стеснения говорят „безумие“, добавляя, что предстоит удержать вместе четыре партии и трех депутатов.