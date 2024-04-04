ВИДЕО | Кристина Каллас: Я не верю в то, что детский сад не может найти эстоноязычного педагога

Премьер-министр начала свое выступление с поздравления альянса НАТО с 75-летием, затем перешла к тому, что с 1 апреля произошло повышение пенсий. „По прогнозам, в следующем году средняя пенсия вырастет до 826 евро“, - сказала премьер-министр.

Также Кая Каллас обратила внимание на новость, которая прошла на прошлой неделе и касалась того, что Русская православная церковь настолько политизирована, что ее служители позволяют себе называть агрессию в Украине священной войной.

„В Эстонии, конечно, свобода вероисповедания, но мы не можем поддерживать такие нарративы. То, что происходит в России, касательно таких заявлений церковников - это не христианство, а варварство“, - заявила премьер.

Министр образования и науки Кристина Каллас рассказала о ходатайствах нескольких школ и детских садов по поводу смягчения условий перехода на эстонский язык. Аргументы образовательных учреждений касаются как проблем с обучением некоторых детей, так и с нехваткой педагогов. Но министр выразила удивление тем, что в детских садах Маарду, откуда в том числе поступило ходатайство, не хватает педагогов, способных преподавать на эстонском.

„Неужели нельзя найти одного эстоноязычного педагога для каждой группы? В это не особенно верится“, - прокомментировала Кристина Каллас. При этом министр образования подчеркнула, что готовность большинства образовательных учреждений - хорошая.

Министр здоровья Рийна Сиккут отметила, что ожидаемый минус бюджета в Кассу здоровья будет больше, чем планировалось. Но то, что уже согласовано, будет реализовано, и это - позитивная новость, добавила Сиккут.

Затронула Сиккут и вопросы реорганизации больничной сети, отметив, что этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться.

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