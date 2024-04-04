Актер Русского театра: очень жаль, что появился контекст для переименования РКЦ и Vene Juust

„Очень жаль, что появился нынешний контекст, где „русский“ стал не самым воспринимаемым „брендом“ в мире. Но все дело именно в появившемся „контексте“ и в „неоднозначности“ позиции многих представителей данного „бренда“. Уверен, не будь этих событий, не возникало бы и мыслей о переименовании, например, „vene juust“ в „сыр нацменьшинств“, - считает Александр.

Далее актер и ведущий рассказал поучительную историю: „Однажды мой знакомый купил себе участок с домиком и сараем у пожилого человека, который просто стал не справляться с хозяйством. У нотариуса совершили сделку, где так и написано „покупаю все имеющееся имущество в том состоянии, в котором оно есть“. Но через два года пожилой бывший хозяин, проезжая мимо, решил заглянуть и забрать из сарая пару вещей, как будто он их забыл. Тогда мой знакомый пришел в ужас: это как получается, мы подписали договор о купле-продаже, но у бывшего хозяина до сих пор есть ещё желание что-то отжать? Короче, поссорились они и больше не общаются. Но название этого места мой приятель менять не стал“.