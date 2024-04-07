Новости Эстонии
07.04.2024, 21:22

Соцдем заказал себе кампанию к европейским выборам, а его даже не включили в избирательный список

 
Eesti Ekspress
Фотография из общей коллекции социал-демократов в Пайде.
Фотография из общей коллекции социал-демократов в Пайде.
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Списки кандидатов на выборы в Европарламент уже вызвали некоторую напряженность в ряде политических партий.

Бывший премьер-министр Эстонии и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс охотно баллотировался бы в Европарламент по списку Isamaa в этом году. Когда в начале года „Экспресс“ постарался взять у него интервью, план провалился. Подготовка к европейским выборам по-прежнему остается проблемой.

Однако его имя не фигурирует в партийном списке кандидатов. Дело вовсе не в, мягко говоря, бурной позиции Партса в вопросах климата, а в простой проблеме.

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