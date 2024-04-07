07.04.2024, 21:22
Соцдем заказал себе кампанию к европейским выборам, а его даже не включили в избирательный список
ФОТО: | Delfi Meedia
Списки кандидатов на выборы в Европарламент уже вызвали некоторую напряженность в ряде политических партий.
Бывший премьер-министр Эстонии и бывший член Европейской счетной палаты Юхан Партс охотно баллотировался бы в Европарламент по списку Isamaa в этом году. Когда в начале года „Экспресс“ постарался взять у него интервью, план провалился. Подготовка к европейским выборам по-прежнему остается проблемой.