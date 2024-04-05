В Эстонии сократилось производство и потребление мяса

По состоянию на конец прошлого года из сельскохозяйственных животных в Эстонии содержалось 241 000 голов крупного рогатого скота, 275 000 свиней, 59 000 овец и коз, а также 2,2 миллиона домашней птицы. В годовом сравнении больше всего изменилась численность овец, которая снизилась на 13%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, в 2023 году было произведено наименьшее за последние 5 лет количество мяса. „В Эстонии было произведено в целом 75 600 тонн мяса, в том числе 39 800 тонн свинины, 22 900 тонн мяса птицы и 12 400 тонн говядины. Производство мяса в целом уменьшилось на 5%, в том числе производство свинины на 10% и производство мяса птицы на 1%. Производство говядины при этом увеличилось на 3%“, — уточнила Кирс.

В прошлом году в Эстонии было потреблено* 100 600 тонн мяса, что на 3% меньше, чем годом ранее. Больше всего потребляли свинину — 37,9 килограмма на человека в год. Потребление мяса птицы составило 27,6 килограмма, говядины — 7,7 килограмма и потребление баранины и козлятины составило менее одного килограмма на человека в год.

Импорт мяса и содержащегося в продуктах мяса немного увеличился. В прошлом году в Эстонию было импортировано 74 800 тонн мяса, таким образом импорт вырос почти на 2%.

Расчетное потребление получено на основании данных производства и внешней торговли. При делении продукции на потребление можно получить примерный уровень самообеспечения мясом. В прошлом году в Эстонии было произведено 75% потребляемого мяса. Уровень самообеспечения по типам мяса различается: свинина — 77%, баранина и козлятина — 83%, мясо птицы — 61% и говядина — 118%.

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