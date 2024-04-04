Министр обороны Певкур финской газете: нельзя исключать иррациональную атаку России на страны НАТО

Певкур заявил, что Россия готовится к конфликту с НАТО через 3-5 лет. Это заявление основано на расчете, учитывающем возможности российской военной промышленности и потребности России в реализации этого плана. „Это математически рассчитанное время. Оно не означает, что Россия не может, с нашей точки зрения, быть иррационально готовой к нанесению удара раньше, как мы видели в случае с Украиной“, - сказал Певкур.