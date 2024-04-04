04.04.2024, 13:35
Министр обороны Певкур финской газете: нельзя исключать иррациональную атаку России на страны НАТО
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил вчера финской газете Helsingin Sanomat в Хельсинки, что несмотря на то, что российская армия связана войной в Украине, Россия постоянно проверяет НАТО на прочность гибридными и кибератаками.
Певкур заявил, что Россия готовится к конфликту с НАТО через 3-5 лет. Это заявление основано на расчете, учитывающем возможности российской военной промышленности и потребности России в реализации этого плана. „Это математически рассчитанное время. Оно не означает, что Россия не может, с нашей точки зрения, быть иррационально готовой к нанесению удара раньше, как мы видели в случае с Украиной“, - сказал Певкур.