ЧП и криминал
07.04.2024, 07:32

Заключительный акт суда по делу об убийстве в Арукюла. Прокурор: Марк Якоб Яксон проведет молодость за решеткой

 
Марк Якоб: я не хотел убивать Кевина
В том, что Марк Якоб Яксон виновен, сомнений нет. Вопрос в том, сколько времени он проведет за решеткой.
В том, что Марк Якоб Яксон виновен, сомнений нет. Вопрос в том, сколько времени он проведет за решеткой.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Судебный процесс по делу Марка Якоба Яксона, убившего на школьном стадионе в Арукюла юношу и ранившего девушку, вышел на финишную прямую. По мнению прокурора, подсудимый не только не осознал свою вину, но и пытался очернить убитого. Защитник упирает на то, что спусковым крючком трагических событий стал алкоголь.

„Обстоятельств, смягчающих наказание, не имеется“, - подчеркнула в своей заключительной речи прокурор Наталия Мийлвеэ, по мнению которой разумным наказанием за совершенное преступление станут 15 лет лишения свободы с момента задержания, то есть с 30 апреля прошлого года.

В марте Марку Якобу исполнилось 19 лет.

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