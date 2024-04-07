07.04.2024, 07:32
Заключительный акт суда по делу об убийстве в Арукюла. Прокурор: Марк Якоб Яксон проведет молодость за решеткой
Марк Якоб: я не хотел убивать Кевина
ФОТО: | Delfi Meedia
Судебный процесс по делу Марка Якоба Яксона, убившего на школьном стадионе в Арукюла юношу и ранившего девушку, вышел на финишную прямую. По мнению прокурора, подсудимый не только не осознал свою вину, но и пытался очернить убитого. Защитник упирает на то, что спусковым крючком трагических событий стал алкоголь.