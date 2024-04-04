Осторожно: у людей пытаются выманивать не только деньги, но и квартиры с машинами

Руководитель группы по расследованию скрытых преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Максим Розгонюк описывает случай, кажущийся просто невероятным. Женщина отдала преступникам в общей сложности 21 000 евро и чуть было не лишилась жилья.

„2 апреля женщине 27 лет поступил звонок. Звонивший говорил на русском языке и утверждал, что работает в Telia. Мошенник сказал, если женщина не продлит договор, то она не сможет больше пользоваться своим телефонным номером. Для продления договора женщина сообщила мошеннику свой личный код и заверила договор при помощи кодов Smart-ID. После сделки женщине поступил следующий звонок от другого человека, который утверждал, что работает в госучреждении и видит, что мошенники взяли на ее имя кредит. Звонивший заявил, что следует действовать незамедлительно и перенаправил звонок якобы в банк.

Женщине были даны указания, чтобы она взяла кредит размере 18 000 евро. Лже-сотрудник банка заверил, что таким образом она сможет аннулировать кредит, взятый злоумышленниками. Затем женщина должна была для погашения кредита отнести деньги в почтомат. В результате, сама того не зная, она отправила крупную сумму прямо мошенникам“, - описал ситуацию полицейский и добавил, что позже женщине поступил еще один звонок.

На этот раз ей предложили принять участие в секретной операции с целью поимки неблагонадежных работников. Для этого женщину попросили выставить на продажу свою машину. По словам звонившего, это лишь мнимая продажа, то есть позже машина якобы будет возвращена. „От продажи машины женщина выручила 3000 евро, эту сумму она также положила в автомат для посылок. Видимо, злоумышленники решили, что женщину можно обманывать бесконечно, и прислали к ней домой маклера, который должен был помочь ей с продажей жилья. В этот момент женщина почувствовала неладное и решила обратиться в полицию“, - рассказал Розгонюк.