Осторожно: у людей пытаются выманивать не только деньги, но и квартиры с машинами(27)
Руководитель группы по расследованию скрытых преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Максим Розгонюк описывает случай, кажущийся просто невероятным. Женщина отдала преступникам в общей сложности 21 000 евро и чуть было не лишилась жилья.
„2 апреля женщине 27 лет поступил звонок. Звонивший говорил на русском языке и утверждал, что работает в Telia. Мошенник сказал, если женщина не продлит договор, то она не сможет больше пользоваться своим телефонным номером. Для продления договора женщина сообщила мошеннику свой личный код и заверила договор при помощи кодов Smart-ID. После сделки женщине поступил следующий звонок от другого человека, который утверждал, что работает в госучреждении и видит, что мошенники взяли на ее имя кредит. Звонивший заявил, что следует действовать незамедлительно и перенаправил звонок якобы в банк.
Женщине были даны указания, чтобы она взяла кредит размере 18 000 евро. Лже-сотрудник банка заверил, что таким образом она сможет аннулировать кредит, взятый злоумышленниками. Затем женщина должна была для погашения кредита отнести деньги в почтомат. В результате, сама того не зная, она отправила крупную сумму прямо мошенникам“, - описал ситуацию полицейский и добавил, что позже женщине поступил еще один звонок.
На этот раз ей предложили принять участие в секретной операции с целью поимки неблагонадежных работников. Для этого женщину попросили выставить на продажу свою машину. По словам звонившего, это лишь мнимая продажа, то есть позже машина якобы будет возвращена. „От продажи машины женщина выручила 3000 евро, эту сумму она также положила в автомат для посылок. Видимо, злоумышленники решили, что женщину можно обманывать бесконечно, и прислали к ней домой маклера, который должен был помочь ей с продажей жилья. В этот момент женщина почувствовала неладное и решила обратиться в полицию“, - рассказал Розгонюк.
Аналогичный звонок, якобы из Elisa, и позже - из службы поддержки Smart-ID поступил 1 апреля 48-летнему мужчине. Он передал мошенникам личный код для продления договора на услуги мобильной связи и заверил договор кодами Smart-ID. Позже мужчина отнес в почтомат 3000 евро, чтобы помочь спецслужбам схватить „мошенников“. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и сообщил об этом в полицию. Полиция в тот же день по горячим следам задержала 27-летнюю женщину, чья связь с этим преступлением сейчас выясняется.
2 апреля несчастливый день был и у 76-летней женщины, которая лишилась как своей квартиры, так и вырученных от продажи 94 500 евро. Женщине поступил звонок на русском языке от лжеполицейских, которые привлекли ее к тайной операции с целью поимки неблагонадежных маклеров. Не предчувствуя беды, женщина согласилась помочь и под руководством злоумышленников выставила на продажу свою квартиру. Она также сходила к нотариусу, где подписала сделку и отдала полученные от продажи наличные курьеру, который, судя по всему, также был мошенником.
По словам Розгонюка, полиция работает круглые сутки, чтобы задержать этих преступников. „Я уверяю и подчеркиваю, что ни полиция, ни какое-либо другое учреждение не просит людей относить наличные в посылочные автоматы. Также в Эстонии полиция не привлекает простых граждан для участия в секретных операциях по задержанию неблагонадежных работников. Если вам поступит звонок, в ходе которого звонящий попытается узнать ваши личные данные, если поступит просьба заверить сделку при помощи PIN-кодов или же если вас попытаются привлечь к секретной операции, немедленно прервите этот звонок!
Разумеется, нельзя откликаться и на предложение „мнимой“ продажи своей собственности, будь то автомобиль, жилье или другие ценные вещи. В противном случае вы лишитесь и денег, и своего имущества“, - заявил Розгонюк и еще раз подчеркнул, что просит всех людей рассказать об этих мошеннических схемах всем своим близким.
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