ФОТО | Спикером Рийгикогу снова выбрали Хуссара, вице-спикером - Ратаса

Лаури Хуссар, который занимал должность спикера и ранее, снова оказался избранным. Поскольку за ним коллективно стоит коалиция, никаких сюрпризов здесь не ожидалось. Хуссар получил 64 голоса.

В ходе второго голосования избирались два вице-спикера. Кандидатами были Тоомас Кивимяги (Партия реформ), Арво Аллер (EKRE) и свежий отечественник Юри Ратас. Последний и до этого являлся вице-спикером. Ратас был избран на эту должность, когда еще был членом Центристской партии.

EKRE и Центристская партия поддержали Аллера, а Isamaa - Ратаса. Последнего также поддержала часть коалиционных депутатов.

Изначально было понятно, что Кивимяги получит должность первого вице-спикера. Это подтверждали математические расчеты коалиции. Например, его родная партия, Партия реформ, обещала, что группа проголосует за него единогласно. Открытым оставался вопрос кандидата от оппозиции. Разочаровавшись в Ратасе, фракция Центристской партии поддерживала кандидата EKRE. Быстрый подсчет показывал, что две партии с большим преимуществом выиграют у Isamaa. Однако было одно большое но - возможно, за Ратасом стоят некоторые депутаты коалиции. Говорили, что это, должно быть, соцдемы. Видимо, коалиция предпочла бы, чтобы на этом посту остался Ратас.

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