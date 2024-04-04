ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На дорогах очень скользко! Температура воздуха будет близка к нулю

В четверг, 4 апреля, в начале ночи в Юго-Восточной Эстонии на периферии области низкого давления, отступающей за Ладогу, еще шел снег и дул сильный северный и северо-восточный ветер. Днем ожидается небольшая облачность, будет дуть умеренный ветер северных направлений. Вечером на море распространится новая область низкого давления, в Западной Эстонии облачность усилится, но осадков, по все видимости, не ожидается. Окрепнет восточный ветер. Температура воздуха днем от 2 до 3 градусов.