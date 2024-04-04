Новости Эстонии
04.04.2024, 09:26

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На дорогах очень скользко! Температура воздуха будет близка к нулю

 
Весной погода переменчива - то снег, то дождь.
Весной погода переменчива - то снег, то дождь.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Апрель начался с капризов погоды. И хотя сегодня еще холодно, уже завтра начнет поступать теплая воздушная масса, пишет издание Maaleht.

В четверг, 4 апреля, в начале ночи в Юго-Восточной Эстонии на периферии области низкого давления, отступающей за Ладогу, еще шел снег и дул сильный северный и северо-восточный ветер. Днем ожидается небольшая облачность, будет дуть умеренный ветер северных направлений. Вечером на море распространится новая область низкого давления, в Западной Эстонии облачность усилится, но осадков, по все видимости, не ожидается. Окрепнет восточный ветер. Температура воздуха днем от 2 до 3 градусов.

В ночь на пятницу облачность уплотнится. На островах пойдет снег и мокрый снег, после полуночи осадки переместятся на материк. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах местами до +1 градуса.

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