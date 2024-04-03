„Вежливый шаг“ или „борьба с русской культурой“? Директора РКЦ и Русского музея диаметрально противоположно отнеслись к предложению переименовать учреждения

Бывший советский ДОФ – Дом офицеров флота – уже много лет носит название Центр русской культуры. Депутат Рийгикогу от партии Eesti 200 Юку-Калле Райд еще в 2012 году, будучи депутатом Таллиннского горсобрания, предлагал переименовать его в Центр культуры национальных меньшинств. Тогда это предложение не прошло, но со сменой власти в столице оно может стать реальностью, передает „Актуальная камера“.

„Мы не обидим русских в Эстонии, потому что русские – это не единственное меньшинство в Эстонии, в Таллинне. По-моему, напротив. Я думаю, что этот шаг – вежливый. У нас много народов в Таллинне и в Эстонии. В этом смысле я проблемы вообще не вижу“, – сказал Райд.

Зато ее видит директор Русского культурного центра Эдуард Томан.

„Мы живем в такое время, когда объявлена вселенская борьба с русской культурой во всем мире, причины известны. Мне ближе, например, позиция генерального директора Metropolitan Opera: „Убирайте Путина, а не Пушкина“. Но мир видит ситуацию иначе“, – сказал Томан.



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