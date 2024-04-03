ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (770-й день) | „Западные партнеры должны поддерживать украинские ответы“. Зеленский ответил на критику атак на российские НПЗ

Владимир Зеленский утверждает, что Россия собирается дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих «на 1 июня». „Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных“, — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве. Отвечая на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армию Украины в 2024 году, Зеленский сказал, что „полмиллиона нам не нужно“. В Генштабе ВСУ, как говорил Зеленский в конце 2023 года, предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Президент Украины не сказал, сколько украинцев в итоге будут мобилизованы. Зеленский также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за то, что он провел аудит украинской армии. „Важно, что он (Сырский) нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте“, — сказал президент.

Военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет The Guardian. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается провести третью с начала войны атаку на Крымский мост, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинской спецслужбе. По словам высокопоставленных чиновников ГУР, после двух предыдущих атак разрушение моста „неизбежно“. Военная разведка Украины рассчитывает, что сможет вывести мост из строя в ближайшее время. „Мы сделаем это в первой половине 2024 года“, — сказал один из чиновников в интервью британской газете. По его словам, начальник ГУР Кирилл Буданов уже располагает „большинством средств для выполнения этой задачи“. Ожидается, что атаку могут провести с помощью беспилотников. The Guardian добавляет, что атака на Крымский мост входит в план по „минимизации“ присутствия России в Черном море, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Минобороны РФ отчиталось о резком росте числа желающих служить по контракту после теракта в «Крокусе». По утверждению ведомства, добровольцы хотят «отомстить за погибших». Минобороны России отчиталось о росте числа желающих служить по контракту после теракта в „Крокусе“ С начала 2024 года более 100 тысяч человек подписали контракты для службы в армии, заявили в Минобороны России. Из них около 16 тысяч поступили на службу за последние 10 дней — после теракта в „Крокус Сити Холле“.

Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий республики не рассчитывать на российские силы противовоздушной обороны и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. Его заявление на республиканском форуме по энергетике процитировал сайт „116.ру“ Во время выступления Минниханов прокомментировал атаки украинских беспилотников по Елабуге и Нижнекамску 2 апреля. Он отметил, что „самые поражаемые участки“ — энергетика и связанные с этой сферой производства. „Видимо, из-за того, что Ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. <…> Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город“, — сказал глава Татарстана, обратившись к руководителям предприятий региона. При этом он не уточнил, как предприятия должны отражать атаки. Минниханов также призвал экстренные службы всегда быть наготове, иметь запасы и бригады.

НАТО планирует выделить Киеву 100 миллиардов долларов, выяснило издание Financial Times. Предполагается, что план помощи будет рассчитан на пять лет. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение о создании отдельного фонда для Украины. В течение пяти лет Киеву будет предоставлена военная помощь на сумму в $100 млрд. Ее рассмотрят в среду, 3 апреля. Такой план разрабатывается на случай прихода к власти Трампа в США. Ведь если его одобрят - Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Ramstein. Это позволит НАТО управлять поставками летального оружия в Украину впервые после начала полномасштабной войны России в Украине.