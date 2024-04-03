ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (770-й день) | „Западные партнеры должны поддерживать украинские ответы“. Зеленский ответил на критику атак на российские НПЗ
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Владимир Зеленский утверждает, что Россия собирается дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих «на 1 июня».
„Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных“, — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.
Отвечая на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армию Украины в 2024 году, Зеленский сказал, что „полмиллиона нам не нужно“. В Генштабе ВСУ, как говорил Зеленский в конце 2023 года, предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Президент Украины не сказал, сколько украинцев в итоге будут мобилизованы.
Зеленский также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за то, что он провел аудит украинской армии. „Важно, что он (Сырский) нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте“, — сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что западные партнеры должны поддерживать удары по российской инфраструктуре в ответ на обстрелы украинских территорий, писала Meduza.
На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом украинский лидер среди прочего прокомментировал призыв ООН прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру в России после ударов беспилотников в Татарстане.
Зеленский поблагодарил „различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают“. Он предложил представителям этих организаций приехать в Харьков, который войска РФ регулярно обстреливают, а затем „что-то осуждать“.
С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. По подсчетам Reuters, по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.
Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По информации издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.
Зеленский ранее говорил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. Он утверждал, что во время таких атак Украина применяла собственные дроны.
В Эстонии с визитом побывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Он встретился с со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, Каей Каллас и Аларом Карисом. На совместной пресс-конференции с эстонским премьером Шмыгаль отметил, что Украина получила от Эстонии уже более 520 млн евро военной помощи, что составляет около 1,4% ее ВВП, цитирует премьер-министра Украины BBC.
В частности, недавний, 18-й, пакет военной помощи включал столь необходимые Украине 155-мм артиллерийские снаряды, отметил Шмыгаль. По его словам, поддержка Эстонии становится долгосрочной.
„Правительство Эстонии разработало стратегию для победы Украины, согласно которой ежегодная помощь на оборону Украине составляет 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет“, - сказал премьер-министр Украины.
Шмыгаль также посетил мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ и выступил с речью в Таллиннском техническом университете.
Военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост в первой половине 2024 года, пишет The Guardian.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины собирается провести третью с начала войны атаку на Крымский мост, соединяющий материковую Россию с аннексированным Крымом, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.
По словам высокопоставленных чиновников ГУР, после двух предыдущих атак разрушение моста „неизбежно“.
Военная разведка Украины рассчитывает, что сможет вывести мост из строя в ближайшее время. „Мы сделаем это в первой половине 2024 года“, — сказал один из чиновников в интервью британской газете.
По его словам, начальник ГУР Кирилл Буданов уже располагает „большинством средств для выполнения этой задачи“. Ожидается, что атаку могут провести с помощью беспилотников.
The Guardian добавляет, что атака на Крымский мост входит в план по „минимизации“ присутствия России в Черном море, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Минобороны РФ отчиталось о резком росте числа желающих служить по контракту после теракта в «Крокусе». По утверждению ведомства, добровольцы хотят «отомстить за погибших».
Минобороны России отчиталось о росте числа желающих служить по контракту после теракта в „Крокусе“ С начала 2024 года более 100 тысяч человек подписали контракты для службы в армии, заявили в Минобороны России. Из них около 16 тысяч поступили на службу за последние 10 дней — после теракта в „Крокус Сити Холле“.
Глава Татарстана призвал предприятия региона не надеяться на ПВО и самостоятельно защищаться от атак беспилотников.
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий республики не рассчитывать на российские силы противовоздушной обороны и самостоятельно защищаться от атак беспилотников. Его заявление на республиканском форуме по энергетике процитировал сайт „116.ру“
Во время выступления Минниханов прокомментировал атаки украинских беспилотников по Елабуге и Нижнекамску 2 апреля. Он отметил, что „самые поражаемые участки“ — энергетика и связанные с этой сферой производства.
„Видимо, из-за того, что Ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. <…> Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город“, — сказал глава Татарстана, обратившись к руководителям предприятий региона. При этом он не уточнил, как предприятия должны отражать атаки.
Минниханов также призвал экстренные службы всегда быть наготове, иметь запасы и бригады.
НАТО планирует выделить Киеву 100 миллиардов долларов, выяснило издание Financial Times. Предполагается, что план помощи будет рассчитан на пять лет.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение о создании отдельного фонда для Украины. В течение пяти лет Киеву будет предоставлена военная помощь на сумму в $100 млрд. Ее рассмотрят в среду, 3 апреля.
Такой план разрабатывается на случай прихода к власти Трампа в США. Ведь если его одобрят - Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Ramstein. Это позволит НАТО управлять поставками летального оружия в Украину впервые после начала полномасштабной войны России в Украине.
В ГУР Украины утверждают, что наносить удары по российским НПЗ спецслужбе помогали россияне, об этом изданию The Guardian рассказал представитель ведомства Вадим Скибицкий.
„Некоторые были россиянами с украинскими корнями, другие были неидеологическими россиянами, однако завербованными в обмен на плату“, — сказал Скибицкий.
Собеседник издания также заявил, что число потенциальных кандидатов для диверсий на территории РФ было настолько велико, что ГУР могло выбирать исполнителей.
При этом Скибицкий отметил, что сейчас Украина не в состоянии одержать победу на поле боя из-за ряда факторов, включая нехватку боеприпасов. В связи с этим, считает он, у Киева „нет другого выбора“ кроме как наносить удары по целями на территории РФ, в том числе по военной инфраструктуре, центрами управления, а также производящими оружие предприятиям.