Зеленский утверждает, что Россия готовит мобилизацию 300 тысяч человек „на 1 июня“

„Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных“, — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько человек мобилизуют в армию Украины в 2024 году, Зеленский сказал, что „полмиллиона нам не нужно“. В Генштабе ВСУ, как говорил Зеленский в конце 2023 года, предлагали мобилизовать 400-500 тысяч украинцев. Президент Украины не сказал, сколько украинцев в итоге будут мобилизованы.

Зеленский также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за то, что он провел аудит украинской армии. „Важно, что он (Сырский) нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте“, — сказал президент.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий предельную планку призывного возраста с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла соответствующий закон в мае 2023 года, но Зеленский почти год не подписывал документ.

Издание „Верстка“ сообщило в марте, ссылаясь на источники, что Минобороны РФ планирует в ближайшее время отправить на войну еще 300 тысяч человек. По данным издания, в первую очередь, власти сконцентрируют внимание на резервистах, а также на гражданах, пребывающих в запасе. Источники „Верстки“ говорят о „мобилизации 2.0“.

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