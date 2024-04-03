Лаури Ляэнеметс о лишении граждан третьих стран права голоса: это было бы очень безответственно с точки зрения безопасности

Каллас ответила на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о безопасности в связи с правом голоса граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.

Каллас отметила, что безопасность – это наиболее важная тема, которой правительство занимается постоянно. „Проиллюстрировать это может хотя бы тот факт, что расходы на оборону в последние годы действительно возросли на 80 %. Это означает, что повышение налогов связано с тем, что нам необходимо покрывать расходы на оборону, в т. ч. гражданскую оборону“, – отметила Каллас. Она пояснила, что эти средства не находятся просто в свободном доступе. Их необходимо запрашивать у налогоплательщиков. „Речь идет о безопасности, чтобы мы могли принять меры, которые ранее не принимались в Эстонии в рамках обеспечения безопасности“, – подчеркнула премьер-министр.

Каллас дала разъяснения по вопросам, связанным с правом голоса. „Мы разработали вариант для приостановки избирательного права граждан России и Беларуси без необходимости менять Конституцию. Этот вариант не получил поддержки; вы сами его не поддерживаете“, – сказала Каллас.

„Если эту меру необходимо принять, то принять ее нужно окончательно. В этом и заключается основная проблема“, – пояснила Каллас. Она сослалась на то, что если президент уже говорит о том, что не провозгласит этот закон; если канцлер права говорит, что в случае провозглашения закона президентом она непременно обратится в Государственный суд, то в итоге будет много шума, но реального результата мы не достигнем.

По словам Каллас, она хотела бы, чтобы решение этого вопроса было максимально надежным. Чтобы этот вопрос был решен окончательно, а не был заброшен на середине пути лишь потому, что кто-то хочет заработать себе политические очки в качестве инициатора законопроекта.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в свою очередь ответил на вопросы о лишении избирательного права, высказав мнение, что подобное изменение закона неразумно.