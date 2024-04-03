Лаури Ляэнеметс о лишении граждан третьих стран права голоса: это было бы очень безответственно с точки зрения безопасности(11)
На инфочасе правительства 3 апреля с участием премьер-министра Каи Каллас, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и министра по делам регионов Мадиса Калласа в том числе обсудили право голоса граждан России и Беларуси.
Каллас ответила на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о безопасности в связи с правом голоса граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.
Каллас отметила, что безопасность – это наиболее важная тема, которой правительство занимается постоянно. „Проиллюстрировать это может хотя бы тот факт, что расходы на оборону в последние годы действительно возросли на 80 %. Это означает, что повышение налогов связано с тем, что нам необходимо покрывать расходы на оборону, в т. ч. гражданскую оборону“, – отметила Каллас. Она пояснила, что эти средства не находятся просто в свободном доступе. Их необходимо запрашивать у налогоплательщиков. „Речь идет о безопасности, чтобы мы могли принять меры, которые ранее не принимались в Эстонии в рамках обеспечения безопасности“, – подчеркнула премьер-министр.
Каллас дала разъяснения по вопросам, связанным с правом голоса. „Мы разработали вариант для приостановки избирательного права граждан России и Беларуси без необходимости менять Конституцию. Этот вариант не получил поддержки; вы сами его не поддерживаете“, – сказала Каллас.
„Если эту меру необходимо принять, то принять ее нужно окончательно. В этом и заключается основная проблема“, – пояснила Каллас. Она сослалась на то, что если президент уже говорит о том, что не провозгласит этот закон; если канцлер права говорит, что в случае провозглашения закона президентом она непременно обратится в Государственный суд, то в итоге будет много шума, но реального результата мы не достигнем.
По словам Каллас, она хотела бы, чтобы решение этого вопроса было максимально надежным. Чтобы этот вопрос был решен окончательно, а не был заброшен на середине пути лишь потому, что кто-то хочет заработать себе политические очки в качестве инициатора законопроекта.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в свою очередь ответил на вопросы о лишении избирательного права, высказав мнение, что подобное изменение закона неразумно.
„Россия, конечно, будет пытаться усилить межэтнический конфликт, чтобы значительно расширить его. Конечно, многие это так и воспримут, и в Ида-Вирумаа у нас, вероятно, будет более сложная ситуация. На мой взгляд, это было бы очень безответственным с точки зрения безопасности, если сказать людям, что мы сейчас отнимем у вас право голоса. Тогда начнется очень большая дискуссия на целый год. Россия добавит к этому, так сказать, свою пропагандистскую машину, чтобы она работала, усиливала всякие разные мнения, проблемы. А потом этот законопроект не становится законом“, - цитирует Ляэнеметса ERR.
По словам министра, эта вся ситуация вызовет разочарование и обиды среди населения, что приведёт к протестным выборам, на которых люди будут принимать решения не исходя из интересов родного города, а против проэстонских политических сил, которые сегодня представлены в парламенте. Иными словами, такое изменение закона, по мнению Ляэнеметса, неразумно и недальновидно.
Также на инфочасе обсуждались вопросы, касавшиеся новых налогов, ситуации в Эстонии, войны и мира, налогообложения пенсий и участия Эстонии в войне в Украине и жизни в сельских регионах.