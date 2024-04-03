В Валга произошло очередное нападение. Девочке по дороге в школу рассекли щеку. Полиция начала уголовный процесс

Предыдущее нападение на девочку произошло 20 марта, тогда в социальных сетях появилось видео, на котором ученики Валгаской основной школы нападают на свою одноклассницу. В одном из роликов жертву таскали за волосы, в другом мальчик бил ее по спине.

Тогда был начат уголовный процесс для расследования дела на основании параграфа о физическом насилии. „Молодой человек, напавший на жертву на видео, задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления на срок до 48 часов, проводятся процессуальные действия“, - сообщили тогда в полиции.

Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, по словам матери девочки, на этот раз на ребенка напали трое людей мужского пола в масках, и девочка получила порез на левой щеке каким-то острым предметом.

Инцидент также обсуждается в социальных сетях. По словам участницы группы Valgamaa Inimesed („Люди Валгамаа“), ее ребенок рассказал ей, что пострадавшая - очень тихая девочка и что „хулиганы ходят по школе „бандой“ и полны решимости.

По словам пресс-секретаря PPA Анники Максимов, полиции известно о случившемся, и для выяснения обстоятельств начат уголовный процесс. Помимо прочего, полиция ищет возможных свидетелей инцидента и выясняет, могло ли нападение быть заснято на камеру. Всех, кто стал свидетелем нападения на школьницу в Валга 3 апреля, просят сообщить об этом по адресу renee.sildnik@politsei.ee.

Заместитель директора Валгаской основной школы Айри Лайне отказался комментировать инцидент по телефону.

Если над вами или еще кем-либо издеваются: Полиция рекомендует: расскажите об этом человеку, которому доверяете (сестра, брат, друг, одноклассник и т.д.);

сообщите о насилие или издевательствах в школе своим родителям;

известите о случае насилия связанному со школой лицу (учитель, классный руководитель, социальный работник, логопед, директор);

не распространяйте видео и/или фото издевательств;

позвоните по телефону детской помощи 116 111;

расскажите полиции112.

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