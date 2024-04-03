В Валга произошло очередное нападение. Девочке по дороге в школу рассекли щеку. Полиция начала уголовный процесс
Второй раз за последние несколько недель в Валга произошел инцидент, когда нападению подверглась ученица основной школы. „Я хотел бы знать, что эта бедная девочка, на которую напали, сделала не так в школе“, - задаются вопросом в Facebook-группе „Valgamaa Inimesed“.
Предыдущее нападение на девочку произошло 20 марта, тогда в социальных сетях появилось видео, на котором ученики Валгаской основной школы нападают на свою одноклассницу. В одном из роликов жертву таскали за волосы, в другом мальчик бил ее по спине.
Тогда был начат уголовный процесс для расследования дела на основании параграфа о физическом насилии. „Молодой человек, напавший на жертву на видео, задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления на срок до 48 часов, проводятся процессуальные действия“, - сообщили тогда в полиции.
Как сообщает Lõuna-Eesti Postimees, по словам матери девочки, на этот раз на ребенка напали трое людей мужского пола в масках, и девочка получила порез на левой щеке каким-то острым предметом.
Инцидент также обсуждается в социальных сетях. По словам участницы группы Valgamaa Inimesed („Люди Валгамаа“), ее ребенок рассказал ей, что пострадавшая - очень тихая девочка и что „хулиганы ходят по школе „бандой“ и полны решимости.
По словам пресс-секретаря PPA Анники Максимов, полиции известно о случившемся, и для выяснения обстоятельств начат уголовный процесс. Помимо прочего, полиция ищет возможных свидетелей инцидента и выясняет, могло ли нападение быть заснято на камеру. Всех, кто стал свидетелем нападения на школьницу в Валга 3 апреля, просят сообщить об этом по адресу renee.sildnik@politsei.ee.
Заместитель директора Валгаской основной школы Айри Лайне отказался комментировать инцидент по телефону.
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