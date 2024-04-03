Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Таллинн: „Правительство Эстонии разработало стратегию для победы Украины“

„Эстония поддерживает и продолжит поддерживать Украину. Мы сделаем все от нас зависящее, так как мы едины в этой борьбе – борьбе за свободу, демократию и свободный мир“, – сказал Хуссар. Спикер Рийгикогу заверил премьер-министра Украины, что Эстония хотела бы максимально помочь Украине и сделать все возможное для того, чтобы Украина одержала победу.

Хуссар особо отметил успехи Украины на пути вступления в Европейский союз. „Мы надеемся, что вы сможете начать переговоры о присоединении уже во время председательства Бельгии“, – сказал он и добавил, что Эстония всячески готова поделиться с Украиной своими опытом и знаниями.

Участники встречи также обсудили использование замороженных российских активов. Хуссар отметил, что в производстве Рийгикогу находится соответствующий законопроект. Обе стороны признали, что если сделать первый шаг в этом направлении, то есть надежда, что и другие государства со временем примут такие же меры. Премьер-министр Украины сообщил, что Россия нанесла ущерб в объеме не менее 486 миллиардов долларов.

Также обсудили ситуацию на фронте, представленный президентом Владимиром Зеленским процесс по достижению мира, санкции в отношении России, военную помощь Украине, вступление в НАТО и ситуацию с украденными из Украины детьми. Из Украины в Россию и Беларусь было вывезено по меньшей мере 20 000 детей. Их поиск и возвращение домой крайне затруднены. Шмыгаль поблагодарил Эстонию за поддержку и помощь.

Премьер-министр Украины также встретился с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.

На совместной пресс-конференции с эстонским премьером Шмыгаль отметил, что Украина получила от Эстонии уже более 520 млн евро военной помощи, что составляет около 1,4% ее ВВП, цитирует премьер-министра Украины BBC.

В частности, недавний, 18-й, пакет военной помощи включал столь необходимые Украине 155-мм артиллерийские снаряды, отметил Шмыгаль. По его словам, поддержка Эстонии становится долгосрочной.