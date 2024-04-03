Спор ни о чем? Подошла к концу судебная сага Rahva Raamat и Rocca al Mare

В 2020 году издание Ärileht писало, что Rahva Raamat переезжает из центра Rocca al Mare в связи с истечением срока договора аренды. На его месте появился книжный магазин Apollo. В то время Кристьян Маароос, управляющий центрами Rocca al Mare и Kristiine, не сообщил Äripäev, сколько раз они продлевали договор аренды центра Rahva Raamat. Он также не сказал, проводились ли переговоры между сторонами.

На самом деле ситуация оказалась еще более долгоиграющей. В 2018 году Eesti Ekspress писал о том, как Apollo агрессивно ломится на территорию Rahva Raamat. В то время два разных источника подтвердили Ekspress, что центр находится в странной ситуации. Другими словами, Apollo поставил торговый центр перед фактом: отдайте нам участок Rahva raamat или мы полностью переедем из Кристийне.

Дело о выселении Rahva Raamat наконец-то дошло до Харьюского уездного суда. Прошлым летом Õhtuleht писал о том, как торговый центр Rocca al Mare подал иск против Rahva Raamat. „Rahva Raamat переехал, но, видимо, недостаточно быстро“, - отмечается в статье.

Судебная сага подошла к концу

Глава компании Rahva Raamat Райн Симер подтвердил, что судебная тяжба между торговым центром и книжным магазином окончена. Суд постановил, что финансовые претензии к Rahva Raamat не имеют под собой оснований. Уточнить конкретную сумму, о которой идет речь, Симер не смог.

„Честно говоря, я до сих пор не понимаю, с чего все началось. Для меня это была такая запутанная история“, - говорит Симер, который также считает, что магазин находился на этом месте дольше, чем рассчитывал сам Rocca al Mare.

Он добавил, что у них по-прежнему хорошие отношения с торговым центром.

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