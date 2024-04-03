Районная управа Пирита выясняет, живет ли социал-демократ Андре Ханимяги в Таллинне

После того, как Ханимяги в марте восстановил приостановленные на три месяца депутатские полномочия, Антонюк пришлось покинуть горсобрание.

Если Ханимяги, который является членом фракции социал-демократов, будет вынужден покинуть горсобрание из-за неразберихи с его местом жительства, формируемая коалиция потеряет один голос, поскольку Антонюк является членом Центристской партии.

Потеря одного места будет означать, что у новой коалиции вместе со своими союзниками, в число которых входит и пока еще числящийся во фракции центристов Игорь Грязин, будет в общей сложности лишь 39 голосов, то есть меньше половины.

Старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт (Центристская партия) сообщил, что поступившее от адвоката письменное обращение будет рассмотрено со всей серьезностью: „Все избиратели должны иметь право быть представленными теми, кто получил соответствующий мандат от жителей местного самоуправления. Представление данных о своем месте жительства без соблюдения требований закона является угрозой демократии и защите интересов жителей местного самоуправления“.

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