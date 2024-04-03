ФОТО | Президент Карис: мы не должны устанавливать ограничения в помощи Украине

„Установление ограничений для помощи Украине только поможет России в планировании агрессивных ударов“, - добавил глава эстонского государства. „Во время войны для Сил обороны Украины совершенно законно разрушать инфраструктуру, необходимую российской армии, если это связано с ближними или дальними ракетными атаками и ударами беспилотников по украинским гражданским и энергетическим объектам“, - заявил президент Карис.

Президент Карис напомнил, что Европейский Союз вместе со своими трансатлантическими союзниками экономически и в военном отношении сильнее и могущественнее, чем Россия, развязавшая агрессивную войну.

„Это война, в которой с одной стороны, вторгается колониалистское зло, а с другой стороны международное право защищает независимость стран. „Западные страны могут скупить склады, полные боеприпасов, вооружения и техники, но если украинцам не хватит вооружения в оборонительных боях, то запасы в вашем доме не имеют значения“.

Эстония решила предоставить Украине военную помощь в размере 0,25 процента от ВВП в течение четырех лет и призывает своих союзников сделать то же самое. „Если все сделают это, Украина победит“, - сказал президент Карис. „Мы должны дать украинцам то, что им действительно нужно“.

Он также считает важным оказывать постоянную помощь в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры Украины, с которой необходимо разобраться во время войны, чтобы дать украинцам надежду на то, что их жизнь нормализуется и они вернутся на родину. Президент Карис подчеркнул желание поддержать экономику Украины посредством делового сотрудничества в оборонной промышленности, строительстве и цифровой сфере.

„И я повторю то, о чем уже неоднократно говорил - особого внимания требуют украинская наука и образование. Поддержание их работоспособности во многом определяет будущее Украины. Если мы говорим в Эстонии, что наша сила – это образование, то и в Украине то же самое“, – сказал президент Карис.