На площади Вабадузе заменят уличную мебель

Вице-мэр Владимир Свет заявил, что бетонная мебель на площади Вабадузе сильно изношена и крайне нуждается в замене. „При этом мы желаем, чтобы новое и постоянное решение было современным, комфортным для людей различных возрастов, легким в переноске, с уникальным дизайном и пригодным для использования круглый год. Однако, чтобы разработать постоянное решение для главной площади, следует организовать дизайнерский конкурс. До получения результатов конкурса мы заменим старую мебель новой, пусть и временно“, — объяснил Свет.

Вместо старой мебели этим летом планируется установить десять массивных ящиков для растений, со всех сторон окруженных скамейками. Чтобы там было удобно людям всех возрастов, скамейки будут оснащены подлокотниками. Также на площади появится 12 двухместных лежаков. Мебель можно будет перемещать с помощью погрузчика для проведения различных мероприятий. Временное решение обойдется примерно в 110 000 евро.

Как отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, нести такие расходы всего на два лета неразумно. „В дальнейшем мы обязательно найдем для этой мебели новое место, например, в рамках различных проектов по изменению городского пространства, таких как временный парк на Ратушной площади в прошлом году“, — заявила старейшина Кесклинна.

„Важнее всего всё же, чтобы главная площадь города как можно скорее стала приятным местом для отдыха“, — добавила Хауканымм.

Закупку и посадку растений для площади и уход за ними возьмет на себя парк Кадриорг. Также сотрудники парка будут помогать перемещать мебель на время проведения мероприятий.

Временная мебель, по всей вероятности, прибудет на площадь Вабадузе к Иванову дню.

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