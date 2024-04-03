Фокус-темы Дня полезных дел «Сделаем!»: безопасность на воде, биоразнообразие в садах и культурные впечатления на каждой толоке
Сегодня объявляется старт весенним толокам «Сделаем!», большинство из которых пройдут в рамках всеэстонского Дня полезных дел «Сделаем!» 4 мая, в первую субботу последнего месяца весны. В этом году в сотрудничестве со Спасательным департаментом в фокусе безопасность на воде, чтобы предотвратить трагические несчастные случаи.
Совместно с программой «Зеленая школа» детские сады и школы обзаведутся учебными садами для поддержания и изучения биоразнообразия. В рамках программы «Тарту 2024 - культурная столица Европы» и года культурного богатства Эстонии, в почете будет культура проведения толок, а культурные впечатления будут получены в каждой общине и на каждой толоке. Толоки можно регистрировать и выбирать для участия на сайте www.teemeara.ee.
По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве, подготовка к весенним толокам идет полным ходом по всей Эстонии. «В этом году мы фокусируем свое внимание на безопасности на воде, биоразнообразии в учебных садах и культурных впечатлениях, т.к. эти темы в таком виде этой весной представляют для нас наибольшую важность», - пояснил Рааве. – «Конечно, каждый по-прежнему может проводить толоки по своему усмотрению, будь то толока по благоустройству или толока в деревне или квартирном товариществе, природоохранная толока, уборка мусора или и вовсе мозговой штурм».
По данным Спасательного департамента, в 2023 году в результате связанных с водой несчастных случаев погибло 38 человек, включая и четырех детей. Для сравнения, годом раньше количество погибших составляло 30 человек, к тому же по сравнению с прошлыми годами увеличилось количество погибших в возрастной категории старше 61 года. По словам отдела профилактической работы Спасательного департамента Яаники Усин, печальная статистика трагических происшествий на воде подтверждает серьезность проблемы. «Безопасность находящихся вблизи домов водоемов и небольших прудов нуждается в более пристальном внимании и решительных действиях, поскольку каждая прерванная жизнь бесценна и каждый из нас немедля может внести свой вклад в предотвращение трагических несчастных случаев,“ – пояснила Усин. Она добавила, что всеэстонский День полезных дел «Сделаем!» является хорошей возможностью для того, чтобы провести толоку по безопасности на воде вместе со своими соседями и единомышленниками и общими усилиями успеть сделать больше.
Спасательный департамент и команда Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году призывают приводить водоемы вблизи своих домов в порядок, в числе прочего очищать берега от зарослей и старых листьев, устанавливать мосты и пирсы, чинить сломанные колодцы и люки, сооружать для небольших водоемов ограждения, использовать насос или шланг для забора воды и т.п. Организаторы толок в случае желания могут скачать на сайте «Сделаем!» приложение для картографирования связанных с водоемами опасностей. Чтобы поддержать проведение связанных с водной безопасностью толок, команда Дня полезных дел «Сделаем!» предоставляет возможность получить небольшую помощь в виде подарочной карты строительного магазина. Подробнее об этом читайте на сайте www.teemeara.ee. Весной Спасательный департамент начинает конкурс проектов для более масштабных работ по повышению безопасности на воде. Подробнее о конкурсе читайте на странице Спасательного департамента www.rescue.ee.
Команда Дня полезных дел «Сделаем!» этой весной способствует скорейшему появлению богатых биоразнообразием обучающих садов при школах и детских садах, опираясь на сотрудничество Органического центра Эстонского университета естественных наук с координируемой Тартуским домом природы программой «Зеленая школа» и при поддержке Эстонского фонда природы.Работа в образовательных садах дает новые знания как молодым, так и пожилым, а также развивает практические навыки и щедро снабжает необходимым опытом, чтобы замечать и поддерживать богатство окружающей нас жизни.
Один из призывов в рамках программы «Тарту 2024 - культурная столица Европы» и года культурного богатства Эстонии состоит в том, чтобы выразить дань уважения культуре толок и получить культурные впечатления в каждом уголке страны и на каждой толоке. Поскольку Тарту и вся Южная Эстония в этом году носят престижное звание культурной столицы Европы, мы хотим внести свой вклад в продвижение сберегающей окружающую среду культуры организации мероприятий и приведение в порядок мест культурной столицы в рамках толок.
Этой весной, уже 17-ый год подряд, День полезных дел "Сделаем!" вновь вдохновит десятки тысяч человек по всей Эстонии объединить усилия и внести свой вклад в улучшение жизни в родных краях. День полезных дел "Сделаем", или Teeme Ära talgupäev, проводится в нынешнем формате в 15-ый раз и вырос из масштабной уборки всей территории Эстонии в 2008 году и последующего за ней всеэстонского мозгового штурма 2009-го года. Вот почему мы решили символически назвать 2024 год годом культуры толок, и этой весной мы вновь покажем широкой общественности собранные ранее рассказы о толоках и другие ценные экспонаты, которые будут продолжать обогащать культуру проведения толок. Архивный видеоматериал о множестве завершенных толок находится на сайте www.teemeara.ee.
Как и в предыдущие годы, в День полезных дел «Сделаем!» каждый может стать организатором своей толоки и пригласить других присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в родном крае, общими усилиями выполнив неотложную работу.
Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень «Родной край» и образованная ими сеть. Спонсоры и партнеры мероприятия: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Фонд Зигрид Раусинг, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Тартуский дом природы, Программа «Зеленая школа», Министерство культуры, Фонд «Тарту 2024» и другие.
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