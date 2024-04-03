Фокус-темы Дня полезных дел «Сделаем!»: безопасность на воде, биоразнообразие в садах и культурные впечатления на каждой толоке

Совместно с программой «Зеленая школа» детские сады и школы обзаведутся учебными садами для поддержания и изучения биоразнообразия. В рамках программы «Тарту 2024 - культурная столица Европы» и года культурного богатства Эстонии, в почете будет культура проведения толок, а культурные впечатления будут получены в каждой общине и на каждой толоке. Толоки можно регистрировать и выбирать для участия на сайте www.teemeara.ee.

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве, подготовка к весенним толокам идет полным ходом по всей Эстонии. «В этом году мы фокусируем свое внимание на безопасности на воде, биоразнообразии в учебных садах и культурных впечатлениях, т.к. эти темы в таком виде этой весной представляют для нас наибольшую важность», - пояснил Рааве. – «Конечно, каждый по-прежнему может проводить толоки по своему усмотрению, будь то толока по благоустройству или толока в деревне или квартирном товариществе, природоохранная толока, уборка мусора или и вовсе мозговой штурм».