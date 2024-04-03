Влияние роста пенсий: размер не облагаемого налогом дохода работающего пенсионера изменится

С 1 апреля 2024 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 9 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 776 евро в месяц. Если пенсия человека составляет менее 776 евро, то неиспользуемую часть не облагаемого подоходным налогом минимума можно применить к другим доходам, например, заработной плате.

Однако в результате индексации пенсии увеличиваются, и может возникнуть ситуация, когда часть не облагаемого налогом дохода, применяемая к заработной плате, уменьшается.

Например, если пенсия вырастет с 500 до 600 евро, то остаток не облагаемого подоходным налогом минимума у человека пенсионного возраста вместо прежних 276 евро составит 176 евро (776-600=176).

Таким образом, если ранее работодатель учитывал не облагаемый налогом доход в размере 276 евро, то после индексации эту сумму в заявлении следует изменить. Это позволит избежать ситуации, когда при декларировании доходов придется доплачивать государству подоходный налог. Для каждого человека пенсия начисляется в индивидуальном порядке, на ее размер влияет трудовой стаж. В результате индексации рост пенсий также будет разным. Новую сумму пенсии с 1 апреля проще всего узнать в среде самообслуживания на портале eesti.ee.

Департамент социального страхования напоминает, что в интересах лучшего обслуживания клиентов они вводят в использование систему одного счёта. Это означает, что если человек представил в Департамент социального страхования несколько расчётных банковских счетов, на которые он желает получать денежные выплаты, – пенсию, родительскую компенсацию, компенсацию по нарушению здоровья и так далее, то все перечисления будут производиться на тот счёт в банке, который был указан последним. Указанный вами номер счёта можно легко проверить и изменить в среде самообслуживания.