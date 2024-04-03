Военная полиция задержала в Тапа солдата союзных войск

Вчера Virumaa Teataja написал, что поздно вечером в субботу в Тапа произошла крупная драка, в которой приняли участие солдаты союзников.

Представитель подразделения боевой группы союзников майор Марк Конлин, сообщил Delfi, что британской армии известно об инциденте, в ходе которого солдат союзников был задержан военной полицией.

„Мы можем подтвердить, что в инциденте не участвовали местные жители. Британская армия очень серьезно относится к дисциплине, и военная полиция в срочном порядке расследует инцидент“, - пояснил Конлин. Он пояснил, что, хотя местным жителям могло показаться, что участников драки и задержанных было больше, задержан был только один.

Конлин пообещал поделиться с общественностью дополнительными разъяснениями в случае, если появится новая информация.

В Силах обороны Delfi сообщили, что об инциденте им известно.

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