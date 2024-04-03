03.04.2024, 13:34
Полиция ищет 33-летнего Артема, который уклоняется от исполнения решения суда(4)
Он может быть в Таллинне или в Ида-Вирумаа
ФОТО: Politsei
Полиция ищет Артема Морозова 3 января 1991 года рождения, который уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против имущества. Мужчина может передвигаться как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа.
Рост Артема - 176 см, он крепкого телосложения. У него синие глаза и светлые волосы.
Лиц с таким же именем в Эстонии много. Если кто-то видел изображенного на фотографии мужчину или знает о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.
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