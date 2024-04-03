Известная сеть салонов оптики покупает конкурента с 33 магазинами
Компания OptiPRO OÜ, которая управляет второй по величине в Эстонии розничной сетью магазинов оптики, работающих под брендом Pro Optika, купит Optiland Eesti OÜ, которое является собственником сети магазинов Pere Optika и объединяет 33 магазина, если сделка будет одобрена Департаментом конкуренции. Обе сети, действующие по всей Эстонии, после сделки продолжат работать под разными брендами и с разным ассортиментом товаров.
По словам Бруно Лаури, члена правления основанного на эстонском капитале семейного предприятия OptiPRO, сделка даёт предприятию возможность расширить ассортимент, увеличив количество предлагаемых товаров известных международных брендов за счёт приобретения 33 магазинов, а также их услуг и активов. „Pro Optika и Pere Optika продолжат работать под разными брендами, чтобы предлагать широкий ассортимент продукции различным группам потребителей. Для нас экономическая выгода от сделки выражается в эффекте масштаба, сопровождающем увеличение объёмов деятельности и экономию на различных вспомогательных услугах“, — сказал Лаури.
По словам Лаури, в результате слияния, OptiPRO ещё больше укрепит свою нынешнюю позицию второго по величине продавца на эстонском рынке розничной торговли очками и другими оптическими товарами, после чего его рыночная доля увеличится примерно до 22,33%. OptiPRO OÜ в настоящее время владеет 17 магазинами Pro Optika по всей Эстонии и одним магазином, работающим под брендом Zeiss Vision Center Tallinn. Согласно обзору рынка за 2022 год, подготовленному на основе регистра электронной торговли, лидером рынка в этой области является Instrumentarium Optika OÜ, которое управляет 30 магазинами и имеет рыночную долю равную 25,95%. В результате объединения конкурентная ситуация на рынке улучшится, поскольку OptiPRO и Optiland Eesti вместе смогут предложить Instrumentarium Optika более эффективную конкуренцию, чем раньше.
OptiPRO OÜ — предприятие, занимающаяся розничной продажей очков и других оптических товаров, изготовлением очков и проведением проверки зрения. Товарищество работает на эстонском рынке под брендом Pro Optika.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.