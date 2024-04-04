ФОТО | Таллинн построит тротуары на месте вытоптанных тропинок. Где они появятся?

По словам вице-мэра Владимира Света, речь идет о популярных у жителей районов маршрутах, где ранее отсутствовали удобные пешеходные дорожки, поэтому люди передвигались по тропинкам, вытоптанным в зонах озеленения.

„При выборе мест мы принимали во внимание обратную связь от горожан и районных управ. Учитывая общее благоустройство города, вытоптанные дорожки разумнее всего заасфальтировать – очевидно, что этого хотели бы и пользующиеся ими таллиннцы. В будущем вдоль тротуаров будет установлено освещение“, – сказал Свет.

Новые отрезки тротуаров или ремонт дорожек запланированы в следующих местах:

В районе Хааберсти – дорожки за домами Ыйсмяэ теэ, 45 и Ыйсмяэ теэ, 47;

В районе Кесклинн – пешеходная дорожка улицы Виадукти (между улицами Веэрени и Леэте), рядом с бульваром Рявала, 17, возле пандуса на Татари, 64 (Rimi), отрезок между домами на ул. Херманни, 2 и Херманни, 6, рядом с домами на ул. Выйстлусе, 8 и Выйстлусе, 12;

В районе Кристийне – на улице Коткапоя возле ж/д станции „Лиллекюла“ и Марси, 6;

В районе Ласнамяэ – от домов на ул. К.Кярбери, 34 и К.Кярбери, 40 до тротуара, ведущего к Лаагна теэ и автобусной остановки Рауна, возле Кивила, 3а, дорожка от ул. Кивила, 22 до автобусной остановки, возле Палласти, 54, на Мустакиви теэ на отрезке между Лаагна теэ и ул. Пунане, возле автобусной остановки Калевипоя;

В районе Мустамяэ – дорожка возле Ретке теэ, дорожка на Ретке теэ,1 – Ретке теэ, 3а, перед домом на бульв. Сыпрузе, 187, на Кадака теэ на отрезке между ул. Лаки и Мустамяэ теэ, дорожка между домами на Акадеэмия теэ, 50 и Акадеэмия теэ, 30а, возле Мустамяэ теэ, 161b.

В районе Нымме – несколько отрезков на бульваре Ряннаку, возле лестницы на ул. Кальда, на ул. Таммепярья между бульв. Кадака и Кальда, 64, на Пярнуском шоссе на отрезке между ул. Рохелине и и автобусной остановкой Рохелине;

В районе Пирита – возле Клоостриметса, 29, на Люкати теэ отрезок между ул. Йыэкалда и Козе теэ;