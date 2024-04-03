ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Обновляются условия получения прожиточного пособия(11)
Министерство социальных дел направило на утверждение план разработки обновления Закона о прожиточном пособии, целью которого является обновление текущих условий предоставления пособия, упрощение процесса подачи заявления и сокращение бюрократии.
„Предложениями, отправленными на согласование, мы хотим снизить нагрузку на нуждающихся в помощи и социальных работников при оформлении заявления на получение прожиточного пособия, а также за счет более четких правил назначения пособия мы хотим сделать его выплату более понятной для людей“, - объяснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Целью обновлений является улучшение текущего процесса назначения пособия, с помощью которого при предварительном заполнении заявления социальный работник мог бы использовать больше данных в информационных системах. Кроме того, при обращении за поддержкой в будущем предлагается оценивать финансовое положение по банковским выпискам за последние три месяца и имеющимся в настоящее время средствам. С помощью банковской выписки можно оценить способности человека обращаться с деньгами, в случае наличия обязательств и долгов местное самоуправление имеет возможность предложить быструю помощь в организации услуг и консультировании для преодоления трудностей. Кроме того, в будущем в качестве исключения рабочего дохода будут учитываться и доходы, полученные через бизнес-счет.
Основания начисления пособия
Кроме того, предполагается улучшить основу для расчета пособия, что позволило бы устранить существующее общеэстонское неравенство, согласно которому из-за отсутствия ясности местные самоуправления до сих пор запрашивали данные и информацию, которые не используются при подаче заявки. Для этого будет создана новая общеэстонская форма заявления на получение прожиточного пособия. Также желательно дополнить предоставление пособия новыми расходами, такими как расходы на интернет-услуги.
Если действующий закон при назначении пособия учитывает договоры аренды, заключенные между лицами, состоящими в браке, зарегистрированном совместном проживании или отношениях, сходными с браком, а также между родственниками и между другими лицами, связанными общим хозяйством, то в будущем добавятся договоры родственников с принадлежащими им фирмами.
Благодаря изменениям, социальному работнику также предоставляется больше свободы действий при назначении поддержки тем домохозяйствам, где обязанность по содержанию ребенка является общей. Таким образом, можно было бы в будущем, например, назначать нуждающемуся родителю, с которым ребенок проводит 50% времени, пособие с учетом половины, предусмотренной на ребенка.
Семьи с детьми
Новым законом выплату прожиточного пособия семьям с детьми предполагается поставить на аналогичную основу с семейными пособиями, где возрастной предел ребенка считается до 18 лет, но в дальнейшем при расчете прожиточного минимума будет также учитываться обучение ребенка в школе, гимназии или учреждении профессионального образования до окончания учебы или до конца учебного года по достижении 19-летнего возраста.
Прожиточное пособие в Эстонии финансируется из государственного бюджета, его назначением управляют местные самоуправления. Получателем пособия может стать любой резидент Эстонии, отвечающий критериям. Пособие единоразовое, срок его получения не ограничен. Прожиточный минимум на каждый финансовый год устанавливается Рийгикогу в государственном бюджете.
В 2023 году на выплату пособий было потрачено 45 049 944 евро. В прошлом году в среднем в месяц было подано 10 307 заявлений на пособие, пособие выплатили 37 032 человекам.
Обратная связь о предложенных поправках ожидается до 26 апреля.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.