ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Обновляются условия получения прожиточного пособия

„Предложениями, отправленными на согласование, мы хотим снизить нагрузку на нуждающихся в помощи и социальных работников при оформлении заявления на получение прожиточного пособия, а также за счет более четких правил назначения пособия мы хотим сделать его выплату более понятной для людей“, - объяснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Целью обновлений является улучшение текущего процесса назначения пособия, с помощью которого при предварительном заполнении заявления социальный работник мог бы использовать больше данных в информационных системах. Кроме того, при обращении за поддержкой в ​​будущем предлагается оценивать финансовое положение по банковским выпискам за последние три месяца и имеющимся в настоящее время средствам. С помощью банковской выписки можно оценить способности человека обращаться с деньгами, в случае наличия обязательств и долгов местное самоуправление имеет возможность предложить быструю помощь в организации услуг и консультировании для преодоления трудностей. Кроме того, в будущем в качестве исключения рабочего дохода будут учитываться и доходы, полученные через бизнес-счет.

Основания начисления пособия

Кроме того, предполагается улучшить основу для расчета пособия, что позволило бы устранить существующее общеэстонское неравенство, согласно которому из-за отсутствия ясности местные самоуправления до сих пор запрашивали данные и информацию, которые не используются при подаче заявки. Для этого будет создана новая общеэстонская форма заявления на получение прожиточного пособия. Также желательно дополнить предоставление пособия новыми расходами, такими как расходы на интернет-услуги.

Если действующий закон при назначении пособия учитывает договоры аренды, заключенные между лицами, состоящими в браке, зарегистрированном совместном проживании или отношениях, сходными с браком, а также между родственниками и между другими лицами, связанными общим хозяйством, то в будущем добавятся договоры родственников с принадлежащими им фирмами.