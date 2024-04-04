Рост цен в Эстонии снова ускорился. Экономист: Это очень большие темпы

„Мы снова имеем дело с очень большим ростом цен в месячном сравнении и плохими новостями как для эстонских предприятий, так и для потребителей. Рост цен сводит на нет влияние повышения заработной платы на покупательную способность, поэтому и объемы продаж не растут“, — прокомментировал главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

По словам экономического аналитика, из-за роста цен немного повысилась стоимость топлива, а из-за поэтапного введения повышенного НДС дорожают также некоторые товары и услуги.

В сравнении с прошлым годом рост цен составил 4,1 процента, поровну разделенный на два полугодия. Если уровень цен в первом полугодии был повышен в основном за счет завершения мер энергоподдержки, то рост цен во втором полугодии обусловлен повышением НДС.

„Торговцы продолжают привлекать покупателей льготными ценами, поэтому можно существенно сэкономить, покупая более дешевые товары. Это не отражается в индексе цен, потому что там отслеживается динамика цен на конкретную покупательскую корзину“, - объяснил Уускюла причины такой статистики.

По мнению главного экономиста Luminor, вновь усилившийся рост цен сдерживает экономическую ситуацию в Эстонии. „Рост цен в Эстонии — один из самых больших в Европе. Это продолжает оказывать негативное влияние на ценовую конкурентоспособность эстонской экономики, которая уже сильно пострадала, поскольку уровень цен по сравнению с уровнем до пандемии вырос значительно больше, чем в среднем по Европе“, - заявил Уускюла.

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