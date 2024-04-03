Цахкна: Эстония поддерживает стремление Рютте стать генеральным секретарем НАТО

По словам Цахкна, Эстония всегда выступала за то, чтобы НАТО был сильным и способным противостоять всем угрозам и вызовам.

„Мы неоднократно формулировали принципы, которые, на наш взгляд, обеспечивают жизнеспособность и силу НАТО, и теперь мы получили подтверждение того, что Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, разделяет эти убеждения“, - сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, политика альянса в отношении России должна учитывать, что угроза с востока является самой серьезной и долгосрочной: необходимо поддержать Украину на пути к членству в НАТО, необходимо сдерживание и усиление оборонной позиции восточного крыла, оборонные расходы стран-членов должны быть согласованы не менее чем на два процента ВВП, а лидерские позиции альянса должны повысить географический баланс.

„После обстоятельных обсуждений нас заверили, что Марк Рютте готов действовать в интересах укрепления альянса, принимая во внимание эти принципы, и поэтому Эстония может поддержать усилия Рютте стать следующим генеральным секретарем НАТО“, - сказал Цахкна.

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