Покупки по телефону - какие права есть у потребителя? Объясняет Департамента защиты прав потребителей

„На самом деле я не хотела заказывать эти добавки“

Телефонные предложения застают потребителей врасплох. Звонок продавца может быть навязчивым и настойчивым, и потребитель может согласиться попробовать предлагаемые продукты или услуги, чтобы быстрее закончить разговор. Впоследствии об этом часто приходится сожалеть.

Еще одна проблема заключается в том, что договоренности, достигнутые по телефону, часто могут быть по-разному поняты потребителем и продавцом. Кроме того, во время телефонного разговора потребитель не может полностью убедиться в необходимости товаров или услуг, ровно как и понять условия купли-продажи. По этой причине законом были введены специальные правила для защиты потребителей в случае продаж по телефону.

То, что было оговорено устно по телефону, должно быть подтверждено в письменном виде

Продажи по телефону считаются одним из видов дистанционного договора (договора, заключенного посредством средств связи), требования к которому изложены в Обязательственно-правовом законе.Если потребитель принимает предложение, сделанное в устной форме по телефону, договор еще не заключен! То, что было сказано по телефону, должно быть подтверждено продавцом в письменной форме, например, по электронной почте или в сообщении, потребитель также должен письменно согласиться с заказом. Только после получения подтверждения от потребителя по электронной почте или в виде сообщения продавец имеет право отправить потребителю товар или начать оказывать услугу и требовать оплаты за них.

После того как продавец отправил сообщение или письмо с просьбой подтвердить заключение договора в письменной форме, потребителю необходимо взять время на раздумье, чтобы понять, готов ли он купить и потреблять предлагаемые товары или услуги и оплачивать счета в течение оговоренного срока. Он должен убедиться, что информация о продавце, предлагаемых товарах и договоре ему ясна и все прозрачно.