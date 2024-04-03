Одну из крупнейших стартап-компаний Эстонии разделят на две, работу потеряют 36 человек

По словам представителей компании, Monese будет разделена на розничный банк, ориентированный на частных клиентов, и модульную банковскую платформу, ориентированную на бизнес-клиентов.

Как сообщил исполнительный директор Monese Норрис Коппель, различие в рабочих процессах, необходимость сделать работу фирмы более эффективной и желание превратить розничное направление бизнеса в прибыльное вызвали необходимость реструктуризации. В связи с этим группа сокращает 20 процентов своих эстонских сотрудников. В настоящее время в компании Monese в Эстонии работает 175 сотрудников.

Под брендом Monese продолжит работать первоначальный бизнес - направление компании, ориентированное на розничных клиентов, предоставляющее современные цифровые банковские услуги миллионам людей по всей Европе и в Великобритании.

Новое бизнес-направление группы XYB ориентировано на фирмы и предлагает клиентам модульную банковскую платформу, позволяющую банкам и другим компаниям по всему миру заменить устаревшие технологические решения новыми и современными.

„Для развития этого направления бизнеса (модульного банкинга - ред.) в 2022 году мы включили $35 млн инвестиций от Всемирного банка HSBC в рамках более широкого стратегического партнерства и подписали договор еще с одним крупным клиентом.

В то же время направление Monese, которое хорошо зарекомендовало себя и нашло свое место, продолжит работу с целью в ближайшее время выйти в прибыль“, - сказал Норрис Коппель.

В прошлом году Monese Group удалось значительно улучшить свои финансовые результаты. По данным компании, если 2022 год закончился с убытком в 30,5 млн фунтов, то в прошлом году убыток сократился в 10 раз. Выручка от продаж Monese Group в 2023 году достигла 27,7 млн ​​фунтов стерлингов.

И Monese, и XYB планируют в ближайшее время поделиться новостями о своем финансовом положении.

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