В Эстонию с визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

На встрече премьер-министр Кая Каллас и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудят комплексную поддержку Украины, включая восстановление страны. Коснутся также темы санкций и замороженных активов России. Также будет обсуждаться путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Перед встречей со Шмыгалем премьер-министр Каллас заявила, что необходимо продолжать поддерживать Украину в военном, экономическом и политическом отношении. „Мы верим в победу Украины и в то, что зло можно победить“, - сказала Каллас. Помимо оказания военной помощи, по ее словам, мы должны прямо сейчас начать думать о восстановлении Украины.

Премьер-министр также подчеркнула, что сейчас - решающие времена, и необходима сознательно сохранять фокус на поддержке Украины. „Мы не должны позволять себе отвлекаться на внутриполитические вопросы, особенно в связи с предстоящими выборами в Европе и за ее пределами. Если агрессия России в Украине окупится, мы все окажемся в гораздо более опасном мире“, - отметила она.

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