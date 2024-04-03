Новости Эстонии
03.04.2024, 16:36

Игра нервов. Человек прилетел на день из Дубая, чтобы снять Кылварта с поста мэра

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СЧЕТ ШЕЛ НА ЧАСЫ: Заседание Таллиннского горсобрания, на котором мэру столицы Михаилу Кылварту выразили недоверие, началось 26 марта в 8 часов. На месте присутствовали подписавшиеся под заявлением. Несколько часов спустя это было бы уже невозможно. Выложенные в социальных сетях депутатами горсобрания фото с заседания.
СЧЕТ ШЕЛ НА ЧАСЫ: Заседание Таллиннского горсобрания, на котором мэру столицы Михаилу Кылварту выразили недоверие, началось 26 марта в 8 часов. На месте присутствовали подписавшиеся под заявлением. Несколько часов спустя это было бы уже невозможно. Выложенные в социальных сетях депутатами горсобрания фото с заседания.
ФОТО: Kuvatõmmised / Facebook

Только ради того, чтобы выразить недоверие мэру Таллинна Михаилу Кылварту, депутат столичного горсобрания прилетел на несколько часов из Дубая. Проголосовав, он улетел обратно, пишет издание Eesti Ekspress.

Вечер понедельника, 25 марта, офис Социал-демократической партии на Тоомпуйестеэ в Таллинне, где проходит заседание правления Таллиннского округа партии, наводнили журналисты. Они с нетерпением ждут ответа на вопрос: удастся ли положить конец власти центристов, которые управляли столицей почти 20 лет. Это зависит от тех, кто собрался за закрытой дверью.

В предшествующие дни из стана социал-демократов доносились противоречивые мнения. Несмотря на заявления некоторых видных социал-демократов о том, что со столичной коалицией следует покончить, таллиннские социал-демократы публично говорили о том, что коалиция с Центристской партией сохранится, и альтернативы нет.

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RusDelfi
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