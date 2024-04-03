Игра нервов. Человек прилетел на день из Дубая, чтобы снять Кылварта с поста мэра

Вечер понедельника, 25 марта, офис Социал-демократической партии на Тоомпуйестеэ в Таллинне, где проходит заседание правления Таллиннского округа партии, наводнили журналисты. Они с нетерпением ждут ответа на вопрос: удастся ли положить конец власти центристов, которые управляли столицей почти 20 лет. Это зависит от тех, кто собрался за закрытой дверью.