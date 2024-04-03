03.04.2024, 16:36
Игра нервов. Человек прилетел на день из Дубая, чтобы снять Кылварта с поста мэра(50)
ФОТО: Kuvatõmmised / Facebook
Только ради того, чтобы выразить недоверие мэру Таллинна Михаилу Кылварту, депутат столичного горсобрания прилетел на несколько часов из Дубая. Проголосовав, он улетел обратно, пишет издание Eesti Ekspress.
Вечер понедельника, 25 марта, офис Социал-демократической партии на Тоомпуйестеэ в Таллинне, где проходит заседание правления Таллиннского округа партии, наводнили журналисты. Они с нетерпением ждут ответа на вопрос: удастся ли положить конец власти центристов, которые управляли столицей почти 20 лет. Это зависит от тех, кто собрался за закрытой дверью.