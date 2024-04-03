Осторожно: от имени Elisa действуют мошенники!

Для продления договора запрашивается личный код клиента, а в случае его получения запрашиваются также коды Smart-ID и Mobiil-ID.

Elisa подтверждает, что компания не совершает подобных звонков, и если к клиенту обращаются с таким звонком, то это мошенничество. Соответствующие звонки клиентам осуществляются как на эстонском, так и на русском языке.

Глава отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт просит обратить особое внимание на то, что, когда клиента просят ввести PIN-код Smart-ID или Mobiil-ID, необходимо тщательно проверять, на каком именно ресурсе это требуется.

„При вводе PIN-кодов всегда необходимо проверять экран своего мобильного телефона, чтобы увидеть, в какой сервис вы пытаетесь войти“, — подчеркнула Крафт.

В случае, если клиент стал жертвой мошеннического звонка, имитирующего Elisa, об этом следует сообщить Elisa через чат-бота Аннику. Если клиенту нанесен материальный ущерб, следует обратиться в полицию.

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