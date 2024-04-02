Танель Кийк: у новой коалиции есть план объединить все столичные больницы в одно учреждение

Танель Кийк (социал-демократическая партия) заявил, что для соцдемов переговоры прошли конструктивно. По его словам, политические партии имеют много общего относительно вопросов здравоохранения и социальной сферы. „Социал-демократическая партия вынесла на обсуждение предложение начать масштабную реформу таллиннских учреждений здравоохранения, объединить как принадлежащие Таллинну больницы, так и принадлежащую государству PERH (Северо-Эстонская Региональная больница) в единую Таллиннскую больницу, единое целевое учреждение. Нужно начать переговоры с правительством Эстонской Республики по этому вопросу“.

Как сказал Кийк, объединение больниц поможет избежать конкуренции, например, при закупке оборудования. Он также отметил, что вскоре в зданиях многих таллиннских больниц скоро будет невозможно оказывать медицинские услуги.

Кийк сообщил, что в коалиции существует консенсус относительно бесплатного общественного транспорта. „Я считаю это здравым смыслом, это важная услуга для людей. Эта система просуществовала и работала 11 лет“.