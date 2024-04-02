Ляэнеметс: заявления священнослужителей РПЦ в Москве несут явную угрозу нашей безопасности

"Сейчас мы принимаем это к сведению, но как страна мы должны убедиться, что этого на самом деле не происходит. Давайте посмотрим на публичные объяснения этих священнослужителей – это надо объяснять не Министерству внутренних дел, а эстонской общественности“, – сказал Ляэнеметс.

Священнослужителей призвали отчитаться, поскольку глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл накануне праздников назвал агрессию России против Украины „священной войной“, которую обязаны поддержать все православные верующие. Поэтому Министерство внутренних дел хотело бы узнать позицию местных священнослужителей по этому поводу.

Кроме того, министр внутренних дел попросил правоохранительные органы озвучить свою позицию относительно всей этой ситуации. „Ясно одно - на мой взгляд, здесь должна быть проведена четкая разделительная линия между Москвой и Эстонией“, - сказал он.

Вместо церкви — пропагандистская машина

По словам Ляэнеметса, Русская православная церковь в Москве — это организация, которую Россия использует для объединения русского народа и пропаганды по всему миру. А возглавляет ее патриарх Кирилл.

„По сути, можно сказать, что Русская Православная Церковь в Москве – это уже не церковь, а радикальная машина военной пропаганды. Это практически то же самое, что и исламские экстремисты, которые считают нормальным убивать невинных людей в западном мире посредством террора. Именно такой же посыл был передан этим заявлением от Кирилла“, - сказал Ляэнеметс.

Он считает, что в заявлении патриарха содержится послание о том, что никакая другая вера, кроме православия, не является правильной и что ни одна страна, находившаяся в составе СССР, не должна существовать самостоятельно. По мнению Ляэнеметса, это очень прямой призыв, угрожающий безопасности Эстонии.