Жестокое убийство украинца в Италии: осужденный на пожизненный срок гражданин Латвии сбежал от правосудия

В начале 2024 года итальянские СМИ сообщили о задержании в Латвии ранее неоднократно судимого 46-летнего гражданина соседней республики Михаила Д. Несколько лет назад он был приговорен в Италии к пожизненному сроку за убийство и сокрытие тела гражданина Украины. Однако в дело вмешался случай: благодаря выявленной „территориальной некомпетентности“ (когда дело должно быть рассмотрено судом другой территории или юрисдикции), Михаила временно выпустили из тюрьмы, чем он не преминул воспользоваться, пишет rus.delfi.lv.