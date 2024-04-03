ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | В объявлении о работе искали только людей моложе 30 лет. Это дискриминация?

На портале Tööelu отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Дискриминация означает установление для человека каких-либо ограничений, создание неблагоприятного положения, что ограничивает возможности использования или осуществления его прав. Неважно, что является причиной для этого: возраст, раса, цвет кожи, гендерная принадлежность, религиозные, политические или иные взгляды, сексуальная ориентация, национальность или другие обстоятельства.

Работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации, соблюдать принцип равного обращения и способствовать равноправию. Работодатель не должен также дискриминировать соискателей при найме на работу и должен соблюдать принцип равного обращения. Работодатель должен принимать меры по предотвращению дискриминации в отношении работников, в том числе защищать своих работников от сексуальных домогательств и притеснений по гендерному признаку.

Примеры дискриминации:

В объявлении о работе говорится, что на работу ищут только белокожих людей; Детский сад увольняет воспитательницу, потому что она пенсионного возраста; Работодатель не принимает мер для того, чтобы работник с особыми потребностями мог участвовать в работе или пройти обучение.

Равное, независимо от гендерной принадлежности, обращение должно способствовать равноправию женщин и мужчин, например, за одинаковую или похожую работу работники мужского и женского пола должны получать одинаковую зарплату.

Если права работника были нарушены из-за дискриминации, он может потребовать от работодателя прекратить причиняющее ему ущерб поведение и возместить как материальный, так и нематериальный ущерб.

Связанные с дискриминацией споры разрешаются органом, рассматривающим трудовые споры, судом или комиссией по трудовым спорам. В комиссии по трудовым спорам можно пройти также примирительное производство.

Руководство для работников, которые стали жертвами насилия или дискриминации на рабочем месте: Не оставайтесь наедине со своими тревогами; Сообщите работодателю; В случае физического насилия обратитесь в полицию; Свяжитесь с Инспекцией труда; В случае дискриминации обратитесь за получением мнения к уполномоченному по вопросам гендерного равенства и равного обращения; Потребуйте от работодателя прекратить насилие или дискриминацию на работе и возместить ущерб; Если больше ничего не помогает, расторгните трудовой договор.

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