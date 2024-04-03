ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | В объявлении о работе искали только людей моложе 30 лет. Это дискриминация?(12)
Обратившийся спрашивает: „Я ищу работу. Посмотрел объявления о работе и увидел, что там ищут только людей моложе 30 лет. Является ли это дискриминацией?“
На портале Tööelu отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
Дискриминация означает установление для человека каких-либо ограничений, создание неблагоприятного положения, что ограничивает возможности использования или осуществления его прав. Неважно, что является причиной для этого: возраст, раса, цвет кожи, гендерная принадлежность, религиозные, политические или иные взгляды, сексуальная ориентация, национальность или другие обстоятельства.
Работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации, соблюдать принцип равного обращения и способствовать равноправию. Работодатель не должен также дискриминировать соискателей при найме на работу и должен соблюдать принцип равного обращения. Работодатель должен принимать меры по предотвращению дискриминации в отношении работников, в том числе защищать своих работников от сексуальных домогательств и притеснений по гендерному признаку.
Примеры дискриминации:
В объявлении о работе говорится, что на работу ищут только белокожих людей;
Детский сад увольняет воспитательницу, потому что она пенсионного возраста;
Работодатель не принимает мер для того, чтобы работник с особыми потребностями мог участвовать в работе или пройти обучение.
Равное, независимо от гендерной принадлежности, обращение должно способствовать равноправию женщин и мужчин, например, за одинаковую или похожую работу работники мужского и женского пола должны получать одинаковую зарплату.
Если права работника были нарушены из-за дискриминации, он может потребовать от работодателя прекратить причиняющее ему ущерб поведение и возместить как материальный, так и нематериальный ущерб.
Связанные с дискриминацией споры разрешаются органом, рассматривающим трудовые споры, судом или комиссией по трудовым спорам. В комиссии по трудовым спорам можно пройти также примирительное производство.
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