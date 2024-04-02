Рийна Солман: бесплатный общественный транспорт в Таллинне останется

По словам политика, Isamaa придерживается позиции, что благосостояние людей и так снизилось в связи с введением налогов, поэтому если жители Таллинна хотят оставить бесплатный общественный транспорт, партия не пойдет против их желаний.

«Насколько мне известно, коллегиальное соглашение состоит в том, что бесплатный общественный транспорт в Таллинне останется», – заключила она, добавив, что Партия реформ пошла на уступки после многочисленных обсуждений.

Социал-демократ Мадле Липпус, исполняющая обязанности мэра Таллинна, также сообщила, что бесплатный общественный транспорт в столице останется, передает RusERR.

„Мы пришли к общему пониманию, что общественный транспорт останется бесплатным. Хотя у партнеров по коалиции и были разные мнения по этому вопросу, мы все же сумели договориться“, - сказала Мадле Липпус в интервью ERR.

Также коалиционные партнеры договорились, что необходима реорганизация маршрутной сети.

„Уже в начале этого года город заказал первые исследования, моделирования, как мы будем эту сеть реорганизовывать. Реальные изменения хотелось бы сделать в следующем году“, - отметила Липпус.

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