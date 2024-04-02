На избрании правления Рийгикогу будет интересно. Кто получит одно из мест - член EKRE Арво Аллер или Юри Ратас?

При формировании коалиции было решено, что должность председателя Рийгикогу будет принадлежать Eesti 200, а должность заместителя председателя – Партии реформ. В настоящее время эти должности занимают Лаури Х у ссар и Тоомас Кивимяги соответственно. Никаких изменений здесь не будет, подтверждают Партия реформ и Eesti 200.

В настоящее время Юри Ратас является заместителем председателя от оппозиции. Тогда он получил эту должность, будучи членом Центристской партии. Сейчас он вышел из партии и вступил в Isamaa, и эта партия также поддерживает его на выборах в правление.

Однако сегодня EKRE подтвердила Delfi, что на это место также претендует член парламента и бывший министр сельской жизни Арво Аллер. Известно, что его поддерживает и фракция Центристской партии.

В Рийгикогу по традиции одна из должностей заместителя председателя принадлежит оппозиции. Математические расчеты показывают, что у EKRE и Центристской партии голоса могли бы быть вместе. Но есть большое „но“. Чем занимаются коалиционные депутаты? Сначала на одном голосовании избирается председатель Рийгикогу. Затем проводится второе голосование для избрания заместителей председателя. Логично было бы, чтобы коалиция выступила за Кивимяги, тогда Аллер получил бы голоса EKRE и Центристской партии, а кандидатом от партии Isamaa выступил Ратас.

Однако никто не запрещает коалиционным депутатам голосовать по-другому. У Кивимяги определенно наберутся голоса. Почему бы, например, не проголосовать за Ратаса?

Конечно, это все теории, но в коридорах Рийгикогу ходят слухи, что Ратас активно работает над получением дополнительных голосов в рядах коалиции. Также отдельный вопрос, хотела бы коалиция, чтобы должность вице-председателя принадлежала EKRE. В конце концов, Ратас до сих пор был самым удобным партнером. Вместе с Isamaa „стенбокcкая тройка“ образует теперь новую столичную коалицию.

Все выяснится в четверг. Очередное заседание начнется в 10.00. Голосование будет тайным.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.